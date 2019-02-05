葉錦添首次於香港舉辦個人展覽　大談本地電影圈問題：信心唔夠

葉錦添（Timmy），集服裝、視覺藝術、電影美術創作等於一身的藝術家，在2001年，憑藉電影《臥虎藏龍》，斬獲第73屆奧斯卡金像獎最佳藝術指導，是首位獲得該獎項的華人。有關他的「葉錦添：藍 — 藝術、服裝與記憶」正在HKDI Gallery展出，這是葉錦添首次於香港舉辦的個人展覽。

這天午後陽光正好，Timmy以一身黑色裝束亮相，一頂反轉戴的報童帽，加一條淺色頸巾作裝飾，鼻樑上架著一副銀色框眼鏡，周身散發著藝術氣息。今次Timmy作為嘉賓，同一班浸會大學的學生分享創作心得，講起世界各地學生的不同，他直言：「亞洲學生比較怕醜，歐美的學生對電影好似接近小小，亞洲學生好似有啲想象電影，想象電影係乜嘢，做起上來冇咁輕鬆，我覺得歐美學生比較輕鬆，即係拍起片上嚟就好多意見。」

眼光獨到並非易事：唔係天才可能一世都做唔到！

電影源於生活，電影拍的就是生活，如果對生活一無所知，怎麼可能拍出好的電影？眾所周知，Timmy在美指方面的造詣很高，要做好這項工作，最基本的是，要留心生活中的大小事務，善於思考。Timmy說：「你要好細心，咩都要關注，譬如你點解會咁着（衫）？點解會咁坐？點解用本簿而唔係電腦......好多嘢你會發覺佢喺戲劇裡邊出嚟係唔同咗意思，其實學嗰個language。譬如80年代，中國人出嚟，有咩特色，令你一睇就知佢喺中國出嚟。」同時，對顏色要敏感，空間如何擺設才是「靚」，Timmy坦言：「單係『靚』一個字已經好複雜，如果要professional係唔止靚，仲要有dramatic，係啱drama嘅，甚至點樣令啲演員走位去增加佢哋兩個嘅關係，因為好短，電影企位要合乎劇情，究竟應該喺邊度講嘢？同一句對白佢哋喺呢個房講又得，或者好多人行埋一邊講，成件事都唔同嘅。我哋做得叻嘅話，做到令演員自己感覺到佢會點坐，呢個係我哋做得最多嘅嘢。」不過，想要擁有獨到的眼光，並非一朝一夕，但也未必是歷時長就可以做到，「你係天才就唔使好長（時間），如果唔係，可能一世都做唔到。呢樣嘢係好講緣分，有啲嘢你努力都冇用嘅，因為佢係有小小唔可以量化嘅嘢。」，Timmy笑謂。

想要入行做美術指導絕非易事，知識儲備要好全面，Timmy說：「譬如60年代，個男主角攞包煙係咩煙？咩人先食呢種煙？好複雜。咁嗰個角色係佢平時食嘅煙，定係佢臨時攞包煙，個戲都唔同咗。」（葉志明攝）

香港警匪片影響力巨大 Timmy建議香港電影要去搵市場

過去，香港電影受到眾人追捧，對整個亞洲甚至世界都有一定的影響力，警匪片絕對是經典之一，著眼現在，似乎大不如前，不過Timmy認為現在的警匪片依然出色：「香港有一班好似杜琪峰、劉青雲嗰班演員，佢哋已經set up一種……歸根究底嗰個根源可能係響嗰度學習馬田史高西斯（Martin Scorsese）嘅嘢，開始去咗快節奏、複雜的人際關係，同埋計算得好精準，節奏好快，世界好壞，但係有一班英雄，成日都係呢幾件事，幾乎每套戲都好睇嘅，但佢哋個模式已經好成熟，《無間道》有啲唔同，你唔知個主角係忠定奸，即係佢係多咗呢樣嘢，已經影響力咁大，亦都影響到美國，呢啲咪變咗香港真正企得住嘅嘢，《英雄本色》都係咁，全部鬼佬都學緊打槍。」對現在的香港電影，Timmy也道出自己的看法：「我覺得市場要去搵，即係香港仲係諗緊香港市場，因為以前嘅香港市場都唔止香港市場，都有東南亞，我覺得唯一方法係你拍出人哋想睇嘅戲，冇乜招數。但係香港有好多技術明星，某個方面，香港電影都幾強，但係要睇下可唔可以拍出一啲冇凈係香港人睇嘅戲。」

Timmy說拍戲就是槍林彈雨，可能突然之間要即刻解決問題，連思考的時間都沒有，而且EQ要高，持久力長，長時間離鄉別井，真的只有電影人可以做到。因為數幾個月的時間都是住酒店，酒店房也成為一個特別的地方，「啲衫掛喺檯上方，跟住擺一疊韓片喺電視機側邊，跟住仲有個電飯煲喺個柜桶入面，周邊有兩個喼都係公仔麵。」如果要「生活」好難。Timmy續指「林青霞、張曼玉嗰陣時，自己本身已經好好條件，但每日喺個路邊等飯盒，你都要咁，冇辦法。但而家啲明星好似就變得好唔同，自己喺自己架吃嗌，好多助手，乜都有。」（葉志明攝）

Timmy建議多睇國外電影making of 鼓勵電影人大膽創新

一套好的電影，無論台前幕後都非常重要，對於製作技術層面，Timmy也表達自己的建議：「最老土嘅方法，就係睇戲，睇完戲記低晒你鍾意嘅嘢，跟住睇making of，呢個最快，因為而家嘅making of拍得好好，因為外國佢想你買佢啲技術，所以佢一路教你點拍。工業化嘅市場競爭係去到一個位，應該係大家點樣攞到機緣做創新嘅嘢，但呢個亞洲好似唔知嘅。不過要做到創新好難，大概有99%嘅電影都follow緊嗰個技術進展，譬如而家開始搞恐龍，我就再拍恐龍，咁我就唔使做嗰個創新，因為創新可能要3、4倍budget，同埋人力、物力、時間、失敗度…...所以邊個夠膽去做創新，邊個就有可能贏，有可能輸，但變咗有可能贏。」

內地現在花好多錢去買別人已經用過的技術，因為這樣預算才夠，Timmy說：「咁樣出嚟人哋點會覺得你好睇，你都冇新意，咁多中國嘢，而家都冇一套譬如話功夫片咁掂，功夫片再加外國嘅技術，其實可以搞到一啲人哋拍唔出嘅嘢，咁如果你有創新度嘅話，你咪贏囉。」（葉志明攝）

時下影視界流量當道 本地劇集缺乏對梳化服重視

在電視劇方面，無論古裝定現代劇，內地很多都很注重梳化服、道具、佈景等，但反觀香港，在這方面似乎關注度不是太高，對此，葉錦添笑言：「我覺得都係觀眾少。而家個社會同以前唔同，或者係同而家有啲人仲諗緊嘅嗰樣嘢唔同，係流量決定，流量ok即係話觀眾多，觀眾多即係有預算，啲投資人會去投資，跟住做靚啲衫，觀眾鍾意睇，香港可能仲未搵到個方法。」

Timmy講述80年代之所以這麼多明星，是因為有很多好的電影，拍得認真的有很多，他亦指出現在內地拍戲的問題：「佢哋好大budget，但係啲戲唔好，就變咗冇明星。香港嗰個優秀傳統睇下認真拍戲嘅嗰班導演會唔會繼續支持，將啲明星又重新塑造，因為明星好緊要，而家啲人認明星，但就唔好太多偶像，一去到好商業，就全部變咗偶像，就冇人做戲，全部都係騷出嚟。」（葉志明攝）

時代變遷更需跨界藝術 Timmy斥不應只看評論放棄睇戲

葉錦添集攝影、服裝設計、美術指導等於一身，是一位不折不扣的跨界藝術家，這對電影來講是否都會有很大影響呢？Timmy自覺不然：「因為而家呢個年代商業嘅模式唔同咗，以前有製片廠，所以佢一定係做電影，但而家變咗各種嘢都有可能，但電影只係一個好似以前發展咗出嚟嘅方法，然之後有好大嘅歷史背景，其實唔係好大，都係100年。其實我哋呢一代就係電影呢一代，好相信電影，所以你發覺我哋有個特色，就係對電影好有理想，同後邊嗰班人唔同，因為你又唔可以攞住你呢一代嘅諗法去話『點解你哋冇理想？』因為我睇到嘅嘢同你睇到嘅嘢唔同，但我自己都尚可，因為我會keep住去feel佢哋嘅嘢，咁變咗而家已經去咗一個光係電影係唔夠嘅時代，因為冇人，你講個大道理，我仲要入電影院去睇你個大道理，可能係一個氣氛，可能係一個諗法，可能係一個佢鍾意嘅嘢，分散嘅嘢，就唔係話以前我做咗一個經典，我影響晒所有人，唔係嗰個世界。」

不過，這種變化對電影造成傷害亦或進步，便要取決於電影的類型：「而家其實過渡緊，電影在慢慢變成一種娛樂，冇人要去戲院睇一齣歌劇，以前有呢種人，但而家歌劇都要夠娛樂，佢哋先會入嚟睇。譬如賈樟柯，以前我哋嗰個年代，可能會因為佢係一位藝術導演，千方百計去睇佢嘅戲。而家回到比較嚴肅嘅電影，一樣更災難的嘢，就係每個人都分析呢啲電影，嗰啲人都唔去睇電影，呢個先係最恐怖，呢個同Steven Spielberg講嘅『而家冇可能用手機睇戲』一樣，而家每個人都用手機睇，你一直喺度聽評論，所有人都睇評論，評論嘅人又參差不齊，之後睇戲嘅時候，就帶住呢個評論去睇，就希望攞啲認同感，自己嘅知覺已經消失。」

Timmy表示，支持電影不止是金錢，更要有一班厲害的人：「呢啲人係有嘅，睇你做好中國電影嘅決心有幾大。」（葉志明攝）

雖然Timmy無太多時間看年輕一代導演的作品，不過他覺得有的新導演是可喜可賀的，帶出一些特別的東西，但有時大眾的反應有些過於over：「一個好小嘅嘢，成個電影圈開心到不得了，但我覺得太過誇張，即刻讚美佢，讚美到佢死為止，我覺得有呢個問題，成個電影圈對自己自信心唔夠。」