【人格四重奏．影評】IU李知恩首次電影主演　行魔幻路線分飾四角

《人格四重奏》(Persona: Collection)是Netflix在2019年上映的韓劇,每一集皆是獨立的故事,由四位不同的導演拍成四部短片,分別是李京美、任弼星、全高云和金宗寬,主演包含《李屍朝鮮》的裴斗娜、韓國歌手李知恩IU和朴海秀。

第1集:愛情零局(李京美)

《愛情零局》是描述女兒和後母在爭奪男人的故事,女兒希望爸爸不要娶後母,而後母則希望女兒跟爸爸斷絕關係。二人以網球來決勝負,輸的一方將失去自己心愛的爸爸或老公。電影巧妙地運用打網球在揮拍時,出力所發出的「嗯」聲,來暗示性事的淫叫聲,而且鏡頭還把咬蘋果,舔嘴唇和滴汗水拍成特寫,鏡頭也拍攝了大量短裙揚起來,白皙大腿的畫面。曾獲得2008年第29屆韓國青龍獎最佳新導演的女導演李京美,十分巧妙地用女性的視角,來描述一場表面上風平浪靜,但暗地裏卻是爭得你死我活的戰爭!女兒更因為跌傷膝蓋而腿部流血,流到腳踝上,性暗示意味深長。

不過,這父女的關係撲朔迷離,女兒整個人靠在父親背上時,父親更是叮嚀女兒打球時不要發出那「嗯」聲,而後來他更說了幾次「I am not your father!」,這個倒是讓我不得不懷疑,這對父女並不是這麼單純。

《愛情零局》是描述女兒和後母在爭奪男人的故事,女兒希望爸爸不要娶後母,而後母則希望女兒跟爸爸斷絕關係,二人便以網球來決勝負。(《人格四重奏》劇照)

第2集:久不腐敗(任弼星)

《久不腐敗》描述一位已婚男子拋棄妻子,愛上一個年紀比自己小很多的女孩,後來那位女孩突然消失十幾天後,再次約男子去咖啡廳聊天。

《久不腐敗》的故事帶有魔幻色彩,在視覺上的呈現方式更是大膽抽象。那位女孩原來是一位專門收集男人心臟的妖怪,就好像中國傳說中的狐狸精一般,用美貌來換取男人的死心塌地,最後把他們殺掉。最令人震驚的是結局是,原來女孩送給男子的神秘禮物,是一個埋藏着自己的盒子,這似乎是暗示着男子的靈魂其實老早就被女孩關進盒子,任其魚肉。

故事不停強調女主角熱愛大海,這不禁讓我想到高橋留美子的人魚系列,女主角是人人爭吃的美麗又可口的人魚,然而她卻帶毒,會要掉你的命,而劇末的女主角畫像更是嫵媚誘人。

《久不腐敗》是一個魔幻故事, 女孩是一位專門收集男人心臟的妖怪。(《人格四重奏》劇照)

第3集:親吻是罪(全高云)

《親吻是罪》描述女主角有一位感情超好的閨蜜,但有一天她發現閨蜜的電話一直都未能接通,女主角便直接前往閨蜜家中探望她,卻發現閨蜜的頭髮因為爸爸酒醉而被迫剪短,而且脖子上充滿了吻痕。

曾獲得2018年第39屆韓國青龍獎最佳新導演的全高云,透過兩位青春期少女對於「性」的懵懂和嚮往,並以「吻痕」作為開端。不過,這部片最厲害的是,「吻痕」只是性事的前奏曲而已,後段的性行為發展,導演則運用「火燒雞」的意象來表現,而父親在故事中的職業竟是森林救火隊。這個故事相當輕鬆好笑,和前兩個故事份外不同。

《親吻是罪》描述女主角閨蜜的頭髮因爸爸酒醉而被迫剪短,而且脖子上充滿了吻痕。(《人格四重奏》劇照)

第4集:走在夜裏(金宗寬)

《走在夜裏》描述一位男子夢見自己已經死亡的女友,他們在夢中一起散步約會,一起再次回味生前快樂的日子。

全片以黑白的畫面來代表在夢中的概念,透過男女主角台詞的對話,我們看到了女孩的不滿足,她不只想要兩人的生活,她渴望世界上的人看到她,明白她,了解她的孤單寂寞。即使在死亡之後,女孩都還在在乎她死的時候嘴巴是閉起還是張開的。相反男主角,盡是自責無力,認為自己救不了她。

或許,二人要的從來都不是一樣。女孩心中的寂寞,也不是愛可填補。

《走在夜裏》描述一位男子夢見自己已經死亡的女友,全片以黑白的畫面來代表在夢中的概念。(《人格四重奏》劇照)

內容提供:幽雨

