【人格四重奏．影評】IU李知恩首次電影主演　行魔幻路線分飾四角

《人格四重奏》（Persona: Collection）是Netflix在2019年上映的韓劇，每一集皆是獨立的故事，由四位不同的導演拍成四部短片，分別是李京美、任弼星、全高云和金宗寬，主演包含《李屍朝鮮》的裴斗娜、韓國歌手李知恩IU和朴海秀。

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第1集：愛情零局（李京美）

《愛情零局》是描述女兒和後母在爭奪男人的故事，女兒希望爸爸不要娶後母，而後母則希望女兒跟爸爸斷絕關係。二人以網球來決勝負，輸的一方將失去自己心愛的爸爸或老公。電影巧妙地運用打網球在揮拍時，出力所發出的「嗯」聲，來暗示性事的淫叫聲，而且鏡頭還把咬蘋果，舔嘴唇和滴汗水拍成特寫，鏡頭也拍攝了大量短裙揚起來，白皙大腿的畫面。曾獲得2008年第29屆韓國青龍獎最佳新導演的女導演李京美，十分巧妙地用女性的視角，來描述一場表面上風平浪靜，但暗地裏卻是爭得你死我活的戰爭！女兒更因為跌傷膝蓋而腿部流血，流到腳踝上，性暗示意味深長。

不過，這父女的關係撲朔迷離，女兒整個人靠在父親背上時，父親更是叮嚀女兒打球時不要發出那「嗯」聲，而後來他更說了幾次「I am not your father!」，這個倒是讓我不得不懷疑，這對父女並不是這麼單純。

《愛情零局》是描述女兒和後母在爭奪男人的故事，女兒希望爸爸不要娶後母，而後母則希望女兒跟爸爸斷絕關係，二人便以網球來決勝負。（《人格四重奏》劇照）

第2集：久不腐敗（任弼星）

《久不腐敗》描述一位已婚男子拋棄妻子，愛上一個年紀比自己小很多的女孩，後來那位女孩突然消失十幾天後，再次約男子去咖啡廳聊天。

《久不腐敗》的故事帶有魔幻色彩，在視覺上的呈現方式更是大膽抽象。那位女孩原來是一位專門收集男人心臟的妖怪，就好像中國傳說中的狐狸精一般，用美貌來換取男人的死心塌地，最後把他們殺掉。最令人震驚的是結局是，原來女孩送給男子的神秘禮物，是一個埋藏着自己的盒子，這似乎是暗示着男子的靈魂其實老早就被女孩關進盒子，任其魚肉。

故事不停強調女主角熱愛大海，這不禁讓我想到高橋留美子的人魚系列，女主角是人人爭吃的美麗又可口的人魚，然而她卻帶毒，會要掉你的命，而劇末的女主角畫像更是嫵媚誘人。

《久不腐敗》是一個魔幻故事， 女孩是一位專門收集男人心臟的妖怪。（《人格四重奏》劇照）

第3集：親吻是罪（全高云）

《親吻是罪》描述女主角有一位感情超好的閨蜜，但有一天她發現閨蜜的電話一直都未能接通，女主角便直接前往閨蜜家中探望她，卻發現閨蜜的頭髮因為爸爸酒醉而被迫剪短，而且脖子上充滿了吻痕。

曾獲得2018年第39屆韓國青龍獎最佳新導演的全高云，透過兩位青春期少女對於「性」的懵懂和嚮往，並以「吻痕」作為開端。不過，這部片最厲害的是，「吻痕」只是性事的前奏曲而已，後段的性行為發展，導演則運用「火燒雞」的意象來表現，而父親在故事中的職業竟是森林救火隊。這個故事相當輕鬆好笑，和前兩個故事份外不同。

《親吻是罪》描述女主角閨蜜的頭髮因爸爸酒醉而被迫剪短，而且脖子上充滿了吻痕。（《人格四重奏》劇照）

第4集：走在夜裏（金宗寬）

《走在夜裏》描述一位男子夢見自己已經死亡的女友，他們在夢中一起散步約會，一起再次回味生前快樂的日子。

全片以黑白的畫面來代表在夢中的概念，透過男女主角台詞的對話，我們看到了女孩的不滿足，她不只想要兩人的生活，她渴望世界上的人看到她，明白她，了解她的孤單寂寞。即使在死亡之後，女孩都還在在乎她死的時候嘴巴是閉起還是張開的。相反男主角，盡是自責無力，認為自己救不了她。

或許，二人要的從來都不是一樣。女孩心中的寂寞，也不是愛可填補。

《走在夜裏》描述一位男子夢見自己已經死亡的女友，全片以黑白的畫面來代表在夢中的概念。（《人格四重奏》劇照）

內容提供：幽雨

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《人格四重奏》韓國新銳導演佳作」​】

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