【以恩寵之名】改編真實神父性侵兒童案　向權威教廷挑戰奪回公義

電影《以恩寵之名》(By the Grace of God)是「O先生」法蘭索瓦奧桑(François Ozon)導演的新作,他不少前作如《分裂性遊戲》(Double Lover)、《女朋友的女朋友》(The New Girlfriend)給人印象都是較為離經叛道,也多扣連女性、性向、性慾等主題,還有滲入多少黑色幽默情節。不過今回就略為收起這些元素,首次以真實事件神父性侵案為主題,從中呈現不同受害人在追求公義和控訴期間的各種轉變。