【以恩寵之名】改編真實神父性侵兒童案　向權威教廷挑戰奪回公義

電影《以恩寵之名》（By the Grace of God）是「O先生」法蘭索瓦奧桑（François Ozon）導演的新作，他不少前作如《分裂性遊戲》（Double Lover）、《女朋友的女朋友》（The New Girlfriend）給人印象都是較為離經叛道，也多扣連女性、性向、性慾等主題，還有滲入多少黑色幽默情節。不過今回就略為收起這些元素，首次以真實事件神父性侵案為主題，從中呈現不同受害人在追求公義和控訴期間的各種轉變。

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有關神父性侵案件的電影，相信很多觀眾第一下會想起2016年的奧斯卡金像獎最佳電影《焦點追擊》（Spotlight），該片以新聞從業員角度出發，務求讓觀眾明白追查和揭示同類案件的困難和報導真相的可貴，致敬一眾緊守崗位和理念的新聞工作者。而《以恩寵之名》則選擇從受害者角度看事件的發展，導演希望觀眾能夠從三個不同受害人的做法和決定，理解他們受過性侵後的心理創傷以及事隔多年還有勇氣站出來重提舊事，追回應有的公義。

據導演曾經接受的一篇訪問，原本是打算拍攝紀錄片來呈現這案件，但經過連串的資料搜集、查訪過多位真實受害者後，認為劇情片能夠接觸更多受眾，發揮更多影響力，最終便拍出現成作品。導演過往電影往往很多性愛場面，而且也大膽地呈現主角的性向和慾望，但今次完全改變套路，採取較為點到即止的手法，一來因為是令人比較敏感和不安的孌童場面，二是這樣拍攝反而更富張力和讓人可以聯想更多，因此寥寥幾段已經足夠表現出神父的舉動是如何可恥和恐怖。

寥寥幾段已經足夠表現出神父的舉動是如何可恥和恐怖。（《以恩寵之名》劇照）

不過最重要的還是描述受害者的心理。電影主要講及的有Alexandra、François和Emmanuel，他們的家庭背景、職業和社會地位雖然有別，事隔多年提出控訴期間卻同樣面對各式各樣的壓力，這些壓力多是來自他們的家人，他們不是虔誠的天主教徒以為教會人士不會作出此等行為；就是認為教會不容許挑戰，是神聖的代表；再者則覺得他們的遭遇是醜事不應外傳。

這些想法不止影響受害者一直以來的成長，在心靈損傷下引致失去正常社交生活能力、而身體則留下創傷和後遺症，兩者都可能無法挽救，其次當然亦改變他們的家庭關係，有些家人從此存有隔膜甚至決裂。過程中也探討他們討回公義的手法，其中有溫和也有激進，導演將之並行呈現，留待觀眾感受不同方式的效果和影響。

至於加害一方，導演其實沒有直線猛烈批判，反而是拍攝他們在現實中的反應和處理，讓觀眾思考這些教會人士做法的荒謬。先是被告Bernard神父在當面對質時的對白，當中意思大概是「知道自己犯錯也自認有孌童癖，然而曾經看過醫生但未能根治，因此繼續有如斯行為都是無法控制，自己是無辜的。」這種想法其實非常可怕，他們自私地為此辯護，沒有理解受害人的不幸。

然而更恐怖和更難挑戰的是包庇他們的教會以至梵蒂岡教庭，從Cardinal Barbarin（即樞機主教）的各種處理方法已可知一二，他一方面覺得受害者應該抱有「寬恕」的心去嘗試原諒犯事的神父，另外則提出「和解」希望息事寧人和蒙混過去，而原本承諾過的內部調查也只是門面功夫，倒頭來是一次一次的包庇，完全沒有想過真正解決問題，還有他們掛在口邊的「藉天主恩寵，涉事神父並未有受到影響云云」，這種回應不單是包庇神父，而且案件懸而未決，訴訟期還是一拖再拖，他這句說話對很多人根本是非常逆耳，以上種種將教廷的腐敗展示得清清楚楚，給觀眾反思他們的對錯。

現實中的Cardinal Barbarin（即樞機主教）因包庇犯事的神父被判有罪。（網絡圖片）

然而導演也希望觀眾思考一下宗教信仰的問題，其中Alexandra的兒子在片末便問過他：「父親，你還相信神嗎？」電影中他沒有給予答案，但在此可以嘗試回應，宗教信仰不應跟神父的行為有掛鉤，信仰應該是個人的修行，是這個人決定自己怎樣去走信仰的路，就像片中另一位受害者François可以選擇放棄信仰一樣，是獨立思考的體現，因此Alexandra可能是繼續信神，他只是針對曾經傷害過他的神父，而利用神的名義來犯事的人似乎大有人在，這些無恥的「宗教代理人」才應該被直斥其非。

Alexandra的兒子在片末便問過他：「父親，你還相信神嗎？」電影中他沒有給予答案。（《以恩寵之名》劇照）

+ 3 + 2

電影結局跟現時真實事件的發展一樣，未有真正進入司法程序，我們還未知道涉事神父會否被判有罪，但願電影的出現能夠為事件帶來更多正面影響，就如《焦點追擊》以及韓國電影《無聲吶喊》（Silenced）引出更多輿論壓力，最後可以為一眾受害者討回公道，將犯事者繩之於法。

內容提供：電影·宇言

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《以恩寵之名》(By the Grace of God)：還有公義嗎？」​】

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