【下半場．影評】台灣新熱血電影　籌備七年只為成功打動人心

已經好久，沒有在影廳內被國片（編按：台灣自產電影）的熱血感動着，近年來國片或許因為市場、或許因為預算限制，題材不乏圍繞社會寫實、靈異或是愛情的類型，那些最熟悉、通俗的青春與熱血，卻很久沒有再被拾起，直到張榮吉導演的《下半場》出現，讓我們重回那些最純粹的情緒共感。

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提到青春熱血，腦海中第一個想到的絕對是日本電影裏那種渾然天成的青春力，不免在看完本片氣勢十足的預告後有了些先入為主的想像。而《下半場》的確與日本電影中的青春熱血有着落差，但這樣的落差並非缺點，有別於日本青春作品中滿到溢出來的賀爾蒙吶喊，《下半場》多了一股清新與親切，豐沛中見細膩，這是屬於導演張榮吉、也是屬於台灣國片的青春印記。

《下半場》多了一股清新與親切，豐沛中見細膩，這是屬於導演張榮吉、也是屬於台灣國片的青春印記。（《下半場》宣傳海報）

魔鬼藏在細節裏，影像也許可以利用剪接去彌補演員對於專業動作的不足，但細節依舊騙不了人，《下半場》不是那種追求帥氣動作的花俏電影，前後長達七年的籌備、其中包含演員的挑選與培訓，並特地請來賈凡教練擔任顧問設計戰術，搭配上一次次的走位演練與運鏡設計，這樣的努力與投入，皆一分一毫地轉化成電影中的扎實基底，透過大銀幕，我們可以明確感受到奔馳球場的速度與暢快、球員之間的碰撞與爭搶，每一幕皆確實地衝擊着我們，那些預告片中的畫面並非透過剪接美化，而是真材實料堆砌出國片運動類型的影像新高度。

《下半場》不是那種追求帥氣動作的花俏電影，前後長達七年的籌備。（《下半場》劇照）

我們看着姜秀宇與姜桐豪這對兄弟，因為現實的刻板限制而分道揚鑣，再看着他們如何在衝突與疏離後，再度在最愛的籃球場上和解，這樣的故事或許似曾相識。而條件弱勢卻自由奔放的小球隊對決資源豐富，但壓抑嚴格的名門傳統強隊，更是王道漫畫的必備經典。但在導演張榮吉的鏡頭下，《下半場》成功挑戰了通俗題材老調重彈的執行框架，而是透過豐沛的故事與角色填滿全片，雖然隨着故事的推進，因為角色的設定而讓敘事重心稍稍偏向了哥哥秀宇，但我們仍舊會想看到弟弟桐豪的發展，這也突顯出本片對於角色背景的紮實飽滿。

我們看着姜秀宇與姜桐豪這對兄弟，因為現實的刻板限制而分道揚鑣，再看着他們如何在衝突與疏離後，再度在最愛的籃球場上和解，這樣的故事或許似曾相識。（《下半場》劇照）

而在《逆光飛翔》與《共犯》的累積後，我們也可以看到導演張榮吉對於敘事的節奏掌握、那些青春電影中的調皮、純愛與兄弟情懷在本片即便礙於篇幅都是點到為止，卻也精粹到位，在近期國片這一波有着優良素材卻始終執行不良的低潮中，《下半場》的出現，足以證明了只要有好故事，通俗題材依舊可以成功打動人心的可能性。

籃球電影講的不該是戰術，而是人生。

如同導演在訪談中所說的，本片並非塞滿着籃球的比賽片段，而是一場關於"下半場"的故事，是賽場、是青春、亦是人生，這些球員們在青春的這場戰役中證明着自己，而大人們也在現實的妥協裏用盡自己的倔強，我們都在人生的賽事中奮力奔跑着，沒有英雄式的聚焦、史詩般的劇情，但流下的汗水，都將匯聚出我們人生的樣貌，也因為如此，《下半場》所帶出的情緒才會如此深刻，不管你有沒有參加過球隊，只要你為自己的生活努力過，終究會被片中一聲聲的加油聲逼出眼淚。

如果青春是一場競賽，上半場失去的，下半場如何贏回來。

我想不只是青春，人生就是一場不能回頭的競賽，不管上半場輸了多少、受到多少挫折，只要自己不放棄，努力奮勇向前，下半場會如何，輸贏是什麼，將由自己來定義。

評分：7.8/10

作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】下半場---輸贏，由自己來定義」​】

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