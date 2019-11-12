【陪你很久很久】李淳與蔡瑞雪來港謝票　發現男觀眾睇到喊感錯愕

由導演賴孟傑執導，李淳首挑大樑攜手兩位新生代人氣女星邵雨薇、「北一女神」蔡瑞雪聯手主演，入圍2019台灣金馬獎最佳改編劇本的台灣電影《陪你很久很久》近日在香港上映。日前，李淳和蔡瑞雪來港為電影宣傳，連走多間戲院謝票，看到入場觀眾反應好後，二人笑言放下心頭大石，李淳表示︰「起初也擔心大家會否喜歡這個題材的電影，但看到不少觀眾看後都細心分析劇情，而且有不少男觀眾都哭了，很開心。可能他們讀書時也有做『兵』的經歷。」蔡瑞雪則大讚香港觀眾很熱情，對不少男觀眾看到喊有點錯愕，她表示︰「愛情電影很多時候都是女生看到哭，但今次反而是男生哭比較多，挺驚喜的，證明電影跟大家有共鳴，勾起大家讀書時的事。」

李淳和蔡瑞雪日前來港為電影《陪你很久很久》宣傳及謝票。

裸跑戲有驚喜 李淳：這是我第三次裸屁股了

提到戲中李淳更有超爆笑超驚喜「裸露曬股」演出，李淳提到這場戲︰「拍裸跑時開心自由，因為拍攝時想有真實反應，所以沒有任何保護便脫褲子，而今次是我第三次裸屁股了。」拍攝當日，蔡瑞雪與邵雨薇更專程到場探班，蔡瑞雪說：「他一點也不害羞，在片場沒遮掩的。」

而首次參與大銀幕演出的潛力新星蔡瑞雪，雖然曾經踏足韓國綜藝舞台但依然緊張不已，她表示︰「第一次演戲壓力非常大，怕自己表現不好拖累大家。」幸得李淳在片場提出「自願捱打」的請求，讓蔡瑞雪學習釋放壓力，並解放她的心理包袱，令其戲中表現相當亮眼。