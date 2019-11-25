【金雞獎】秦嵐楊冪同行紅地氈感覺生疏　網民︰秦嵐全身都在抗拒

內地的《第32屆中國電影金雞獎》在剛過去的周六（23日）舉行，女星們盛裝出席，衣著打扮引起討論，當中楊冪和秦嵐兩位一線女星一同行紅地氈，她們的一舉一動也成為網民的焦點。 二人不約而同地穿上Tube Dress現身，卻展現出不同的風格和氣質，但網民除了關注他們的衣著外，就指二人的表現生硬，像一點也不熟，在其中一張手牽手的合照，更有人說︰「感覺秦嵐全身都在抗拒。」

影片中，網民指二人表現得有點生硬。（微博影片截圖＠追劇腿子）

現年33歲的楊冪和38歲的秦嵐罕有地同框出現，前者穿了一條鮮紅高叉Tube Dress騷美腿，後者就彩色漸變的晚裝，性感又展露好身材。不過，其中一張照片中，網民就形容說「感覺秦嵐有點怕楊冪，全身都在抗拒」，而且「楊冪這笑的也太嚇人了」。而在二人行紅地氈的短片中，她們一開始也像是各走各的，並沒有太多交流，停下來的時候，秦嵐對手擺放的位置尷尬了一下，才放到楊冪身後一同拍照，其後二人對望了一下，就有共識地牽起手來，但依然分得有點開，之後楊冪才握著對方的手摸一摸然後靠在一起，感覺有點生硬，網民就笑說︰「倆人也是塑料情（意指︰假但是永遠不凋謝的感情）吧，拍完照手立馬就鬆開了，應該是燙手吧！」但也有人指覺得她們非常親密。

就是這張照片，網民說︰「感覺秦嵐有點怕楊冪，全身都在抗拒」（微博圖片＠叫我老伯）

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不過，楊冪和秦嵐是認識多年的朋友，這次一同亮相，也有粉絲留意到小細節，楊冪握著對方的手時，像是問了一句「你冷嗎？」，秦嵐就在點頭。而秦嵐更有彎下腰為對方整理裙擺，非常貼心有愛。

秦嵐細心地幫楊冪整理裙擺，自己也險些走光。（微博圖片＠雞蛋灌餅加肉11）

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