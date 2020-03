新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)持續肆虐,已蔓延疫至全球113國,且疫情愈趨嚴重,除了日韓疫情加劇,歐美澳等多地亦成為了重災區,世界衞生組織(WHO)周三(11/3)終於宣布,疫情屬全球大流行。

香港時間今日(12/3)早上,奧斯卡金像獎兼金球獎影帝湯漢斯(Tom Hanks),透過個人facebook帳戶和IG宣布,他與太太Rita,於澳洲同時確診,是首位荷里活影星確診,據美國媒體報道,湯漢斯在當地開始拍攝新戲。

湯漢斯表示自己和太太都感覺到疲倦,還有些微發燒,後來接受武漢肺炎的檢查呈現陽性,已確診染疫,現時需要隔離及持續接受檢查,更指會一直向全球發放他與妻子的病情(We'll keep the world posted and updated.)

湯漢斯fb自爆與太太同於澳洲確診武漢肺炎。(Getty images)

