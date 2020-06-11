焚身｜朱晨麗獲樂易玲引薦首當女主角　黃百鳴睇中有陳法拉氣質？

由鄭嘉穎、朱晨麗及陳靜主演的《焚身》，今日舉行拜神傳儀式。除了一眾主演現身外，其他出席者包括電影監製黃百鳴及羅蘭等。對於可以在疫情下開工，首擔正電影女主角的朱晨麗坦言好榮幸，並透露她身邊的工作人員都因疫情手停口停，有工開真係好值得開心。

朱晨麗首次在電影擔任女主角。（陳順禎 攝）

朱麗麗今次在戲中飾演賢妻良母，一心一意為家庭付出，但奈何有第三者介入：「角色看似平淡，但愈平淡愈難做。我時常跟導演研究如何可以演得更好。」所以，她都非常期待角色的效果。

朱晨麗出席《焚火》拜神儀式。（陳順禎 攝）

今次是朱晨麗首部做女主角的電影，促成今次合作是因為樂易玲向老闆黃百鳴推介她，問到百鳴哥點解決定選用？「我見TVB正力捧她，今次角色又是賢妻良母，需要有經驗的去演。」朱晨麗初出道時有被指似陳法拉，未知黃生可有和議？「我又覺得兩位有不同氣質不同感覺。」至於當事人就坦言有一定壓力︰「始終第一次做電影女主角。」唯她指出，其實做劇集女主角都好大壓力「有壓力先會進步，有更多壓力是好事」。

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除了《焚身》外，最多影迷關心應該是新版《倚天屠龍記》。在戲中飾演殷素素的朱晨麗稱，其實早在新年期間已經開始拍攝，但因疫情停了下來。之後她談及首次與古天樂合作，直言對方超級好人：「跟他拍戲好緊張，他是我心目中的男神，也是好多人心目中的男神。」雖然有壓力，及有進步空間，但她表示跟古仔合作非常愉快：「佢好好人，佢真係會教你演。」她續指可以免費學習，表示好感恩有這個機會。