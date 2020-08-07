「紅女巫」伊莉莎伯奧遜參與網上直播　一個細節被揭已秘婚？

在Marvel電影宇宙裡其中一位最受歡迎的女角色，一定非紅女巫（Scarlet Witch）的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）莫屬。 現年31歲的伊莉莎伯奧遜自3年前被揭與細自己3歲的音樂人Robbie Arnett拍拖，最近就有「眼利」的粉絲發現，二人的關係似乎已更進一步，因為一個小細節更有傳伊莉莎伯奧遜已經結婚？

最近有傳Elizabeth Olsen與細自己3歲的音樂人Robbie Arnett秘密結婚。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜擁有標緻的外貌、豐滿的身材，一向是很多影迷心中的女神，伊莉莎伯奧遜私下在處理感情事就相當低調。

2017年3月伊莉莎伯奧遜被揭與洛杉磯獨立流行樂團Milo Greene的主唱Robbie Arnett拍拖，去年7月曾傳出她與男友訂婚的消息。

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不過，最近就有「眼利」的網民發現，伊莉莎伯奧遜似乎已經與男友秘密結婚。事源是早前伊莉莎伯奧遜在網上參與了慈善直播活動，粉絲就發現伊莉莎伯奧遜的名字，顯示是用「Elizabeth Arnett」這個名字，用了另一半Robbie Arnett的姓氏。

結果不少人就估計，伊莉莎伯奧遜冠以夫姓的做法，很大可能已低調登記完婚。無論如何，影迷見到伊莉莎伯奧遜與Robbie Arnett感情穩定，甚至有機會已一起踏入另一階段，都為二人感到很高興吧。

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