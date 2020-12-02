【夜香‧鴛鴦‧深水埗】未完成的港味成品　拍出味道卻欠缺洞察｜鴞

強調「本土」的《夜香．鴛鴦．深水埗》雖以本土角度出發，可惜結果沒有看到導演對「本土」擁有完整的理解，導致整部作品淪為未完成的成品。《出城記》、《玩具故事》和《鴛鴦》三條短片的主角，都是有能力敘述香港故事的人物，但要成功與觀眾產生連結，敘述的內容和力度都未如理想。

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導演只拍出了淡淡然的溫情，缺乏更深層次的洞察。（電影劇照）

先說《出城記》，老人和家傭——典型的小人物，十個家庭中總有一個，是具代表性的組合。加上來港十年、操流利廣東話的家傭，其混雜的身份本身亦帶有層次，充滿可能性。然而導演只拍出了淡淡然的溫情，缺乏更深層次的洞察。患上腦退化症的老人，除了子女和同鄉，難道沒別的牽掛了嗎？長期在異鄉的家傭，懂廣東話、煮廣東菜，看似成功融入本地文化的背後，難道沒有任何與身份認同相關的複雜情感？

兄弟間談到錢和工作，便深陷尷尬的氣氛中，相信是不少成年兄弟姊妹的寫照。（電影劇照）

《玩具故事》是相對說得好的故事，林耀聲和顧定軒的演出亦算亮眼，演活了土生土長的兩兄弟。玩具擁有獨特的歷史背景，是有意思的本土題材：「香港製造」的玩具在六七年代一直是世界之冠，直至八十年代，工廠北移，玩具業逐漸式微。香港不再生產玩具，小朋友亦幾乎不再玩玩具。正如顧定軒片中所言：「你一定有買iPad給他吧！」新世代的玩具，若非「電子奶嘴」，便是「科學家模組」、「兒童顯微鏡」等具教育功能的玩具。兄弟倆對玩具的不同見解，顯露了二人心態上的不同。二人都有各自的煩惱，成家立室的哥哥有着養妻活兒的重擔，年少氣盛的弟弟則有着就業的壓力。兄弟間談到錢和工作，便深陷尷尬的氣氛中，相信是不少成年兄弟姊妹的寫照。

她初時喜歡香港的風土人情，期後便發現這個地方存在的矛盾和複雜，最後成為了「過客」。（電影劇照）

《鴛鴦》由地道小食為切入點，講述一對曖昧男女談香港。小食夠地道，但未能傳達出深意。Kate Reilly飾演的外籍老師在片中是一位典型的外來者，初時喜歡香港的風土人情，期後便發現這個地方存在的矛盾和複雜，最後成為了「過客」，北上繼續教職。王宗堯飾演的經濟老師本可傳達的東西很多，教育制度的無奈、無力改變的失望、個人利益的去留等等，但跟外籍老師的對話中未能突顯複雜的情感，多段對話的內容都未能到位，想建立的曖昧氣氛亦零零碎碎，最後只能曖曖昧昧地談政治，附上傘運、人鏈的畫面，突兀地增添社會視角。

若願意給兩位導演一個機會，可考慮入場。（電影劇照）

最後附上的紀錄片《It’s gonna be fun》最為真實，然而卻讓看畢前三段的觀眾摸不着頭腦，形式突轉亦使觀眾無法好好消化這段紀錄片，實屬可惜。整體而言，《夜香‧鴛鴦。深水埗》不算出色，若願意給兩位導演一個機會，可考慮入場。

作者簡介：鴞

作家，筆名鴞

電影、電視劇、歌詞，係文本都想寫一寫

作者Instagram：@dark.sky.night.owl

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