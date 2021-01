撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-01-22 11:00

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於今年7月上映,觀眾都好期待這位華人超級英雄登場,身為男主角的劉思慕近日受訪時大賣關子,聲稱「尚氣」仲好打過鐵甲奇俠(Iron Man)、變形俠醫(Hulk)及黑寡婦 (Black Widow),真係好大口氣!

《尚氣與十環幫傳奇》9成演員都是華人,當中包括梁朝偉與陳法拉。(網上圖片)

劉思慕近日接受外國媒體訪問,被問到尚氣跟鐵甲奇俠、變形俠醫及黑寡婦對打誰會勝出,他自信滿滿地說是尚氣,仲話可以同人就呢個問題爭論幾個小時:「尚氣真係打得,至於其他技能同力量,大家拭目以待」。

「上氣」的原型為李小龍,在原著中是武術修為最高的人物。(漫畫圖片)

的確,原著漫畫中,尚氣是武術修為最高的人物,格鬥技巧遠超過美國隊長。尚氣因為夠「氣」而使出強勁招式,甚至乎可以避子彈,蜘蛛俠同狼人都曾經向他拜師學藝。後來尚氣得到超能力後仲識分身,同將敵人變成石頭,聽落相當屈機。