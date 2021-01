撰文: 許育民 最後更新日期: 2021-01-27 15:45

由迪士尼《魔雪奇緣》班㡳製作的全新奇幻動畫《魔龍王國》,暫定3月上畫。故事講勇敢女戰士雷雅 (Raya) 拍住趣怪隊友,不惜經歴重重挑戰同難關,誓要搵到傳說中「最後一條魔龍」,目的就係拯救分裂嘅王國!

傳說中搵到「最後一條魔龍」,就可拯救分裂嘅王國(《魔龍王國》劇照)

一股黑暗勢力Druun,入侵奇幻王國,國土面臨四分五裂重大危機,英勇女戰士雷雅帶著可愛的篤篤出發尋找傳說中的最後神龍Sisu,以求拯救王國免於滅亡。雷雅在旅途上遇上不同的驚險考驗,幸遇上一班非一般的搞鬼戰友同行,不但一起展開峰迴路轉的神奇之旅,更經歷了一場難忘的成長歷險!

電影由《我的超豪男友》編劇Adele Lim創作,仲有金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐,《魔龍王國》(Raya And The Last Dragon) 暫定3月獻映。