美國電影學會公布2020年最佳電影名單　《浪跡天地》成奧斯卡大熱

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-04 08:30

美國電影學會（American Film Institute）日前公布2020年度十部最佳電影，這份名單每年被視為奧斯卡指標，當中Netflix出品佔了4部，另一網上串流影視平台Amazon亦佔兩部，餘下就由荷里活片商迪士尼、A24、Searchlight及華納兄弟各佔一部。

去年受新冠肺炎疫情影響，大部份電影都未能在戲院上映，造就網上串流平台普及度大增，連帶各平台的自家製作品都大受歡迎，相信這些作品在接下來舉行的金球獎及奧斯卡頒獎禮都會大有斬獲。

《曼克》被視為奧斯卡大熱。（電影截圖）

今年的名單由Netflix獨佔鰲頭，有4部自家出品上榜，創下最佳紀錄，包括《曼克》（Mank）、《誓血五人組》（Da Five Bloods）、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）及《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom），已故影星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）被指有望憑《藍調天后》問鼎影帝寶座。

不少人睇好查特域克保斯曼憑《藍調天后》封影帝。 （電影截圖）

而另一大熱入圍電影為《浪跡天地》（Nomadland），這部電影由華裔女導演趙婷執導，近期橫掃各大影評人協會最佳電影、最佳導演及最佳女主角等獎項，法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）有望繼《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後再度拿下影后寶座。

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