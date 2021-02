美國電影學會公布2020年最佳電影名單　《浪跡天地》成奧斯卡大熱

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-02-04 08:30

美國電影學會(American Film Institute)日前公布2020年度十部最佳電影,這份名單每年被視為奧斯卡指標,當中Netflix出品佔了4部,另一網上串流影視平台Amazon亦佔兩部,餘下就由荷里活片商迪士尼、A24、Searchlight及華納兄弟各佔一部。

去年受新冠肺炎疫情影響,大部份電影都未能在戲院上映,造就網上串流平台普及度大增,連帶各平台的自家製作品都大受歡迎,相信這些作品在接下來舉行的金球獎及奧斯卡頒獎禮都會大有斬獲。

《曼克》被視為奧斯卡大熱。(電影截圖)

今年的名單由Netflix獨佔鰲頭,有4部自家出品上榜,創下最佳紀錄,包括《曼克》(Mank)、《誓血五人組》(Da Five Bloods)、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)及《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom),已故影星「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)被指有望憑《藍調天后》問鼎影帝寶座。

不少人睇好查特域克保斯曼憑《藍調天后》封影帝。 (電影截圖)

而另一大熱入圍電影為《浪跡天地》(Nomadland),這部電影由華裔女導演趙婷執導,近期橫掃各大影評人協會最佳電影、最佳導演及最佳女主角等獎項,法蘭絲麥杜曼(Frances McDormand)有望繼《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)後再度拿下影后寶座。

