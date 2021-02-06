《仙樂飄飄處處聞》基斯杜化龐馬逝世　演出櫃老爸奪奧斯卡男配

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-06 12:57

加拿大男星基斯杜化龐馬（Christopher Plummer），周五於美國康涅狄格州寓所中，在妻子陪伴下離世，享年91歲。基斯杜化龐馬最為人記得是1965年主演電影《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music），而他在2011年更憑電影《基爸愛留情》（Beginners），奪得奧斯卡及金球獎最佳男配角，成為奧斯卡史上年紀最大的得獎者。

基斯杜化龐馬在《仙樂飄飄處處聞》的演出甚受愛載。(《仙樂飄飄處處聞》劇照)

當年82歲的基斯杜化龐馬，於《基爸愛留情》扮演喪妻後才出櫃的老人，更於兒子面前承認自己是同志，是次演出令他首度獲得金球獎最佳男配角，隨後更贏得奧斯卡同一獎項。當時他還在台上，笑住對小金人獎座說：「親愛的，你只比我大兩年，在我的一生中你都在哪兒了？」

於《基爸愛留情》扮演喪妻後才出櫃的老人。(《基爸愛留情》劇照)

上台得獎一刻，不忘幽自己一默，笑指這個小金人年紀只大自己兩年。(視覺中國)

入行逾70年的基斯杜化，一直未有言退，2019年亦有參演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），飾演戲中大宅主人亦即是兇案的死者。於該片與基斯杜化結片緣的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），亦於社交平台留言悼念：「真是令人心碎，是個不敢想像的損失。很少人的事業有如此持久力和影響力。我最喜歡在合作《Knives Out》的記憶，我們在等埋位時在Thrombey的房裡一起彈鋼琴。他是個可愛，也是一個傳奇人物。」而他的最後演出為電影《The Last Full Measure》。

未有言休的基斯杜化，年屆89 也有參與演出。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）