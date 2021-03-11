紀錄特殊教育下的天才兒童　《媽媽，我有一條了不起的神經!》

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-11 20:45

紀錄片《媽媽，我有一條了不起的神經！》的出現，源於導演及監製蕭惠雄，於2013年，與一班懷著赤子之心的大學教授丶講師及資訊科技界人士，留意到自閉症朋友其實亦擁有些不一樣的天賦，於是決定用簡單拍攝工具，拍下這套紀錄片，展開一個關懷社會上總被忽略的一群。

電影將會定期在院線上映，並於本周末（13-14/3）起，一連兩個周六及周日，分別於九龍站圓方Premiere Elements及太古城中心MOViE MOViE Cityplaza合共上映四場。（電影海報）

據教育局在2020年9月的資料，全港現有超過8,000名學童接受特殊教育，當中不包括在特殊幼兒中心及普通學校就讀，有特殊教育需要的學童。電影希望可一起推動社會，一齊認識自閉兒童及其家庭，更重要的是讓他們的高能力及天賦可被社會接納，而不是只有排擠和忽視。名導袁和平看過後，亦大讚電影︰「不一樣的文化藝術片！難得! 出奇的文化教育藝術電影令人淚中有笑，有希望 」

有接受特殊教育的兒童，擁有音樂天賦，加以栽培亦成大器。（影片截圖）

除了音樂天賦，亦有學生具驚人記憶力。(影片截圖)

故事圍繞1位老師 丶2位院長丶3位義工丶4位校長丶5位家長丶6位學生及7位有心人， 透過《媽媽，我有一條了不起的神經！》，跟大眾交流及分享，希望自閉症的孩子會更被接納與欣賞。導演蕭惠雄起初因為受到這群小朋友的觸動，決定用簡簡單單的iPhone 4開始拍攝。期間用盡不同的手機及簡單設置，在不騷擾片中各人而進行攝錄。蕭惠雄︰「我希望能引發觀眾對自閉者或有差異的朋友有一個新的感覺，好開心得到很多不同的朋友在工餘及課餘的時間去協助拍攝，藉此與新晉電影從業員分享，作為影像工作者，他們不用執著使用昂貴器材，善用手上基本資源也可，一切只是一個行動及關懷的問題！」