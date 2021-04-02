《讀心叛變》「蜘蛛仔」夥拍「絕地武士」　踏上女性消失的世界

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-02 12:30

「蜘蛛仔」湯賀蘭 （Tom Holland），在新戲《讀心叛變》會遇上「絕地武士」黛絲烈尼（Daisy Ridley），展開一場另類生死冒險。而這個故事仲發生在神秘的未來星球，男人的心聲會全被聽見，而所有女性都會離奇消失。

湯賀蘭新戲一部接一部，受一眾導演歡迎。（《讀心叛變》劇照）

兩位新晉演員，新世代英雄湯賀蘭與黛絲烈尼首度合作，電影改編自Patrick Ness的同名暢銷得獎小說三部曲，由《叛諜追擊》（The Bourne Identity）及《異空戰士》（Edge of Tomorrow）導演德格里文（Doug Liman）領軍執導，揭開「噪聲」背後的幕大陰謀！

兩大新晉超級英雄，首度合作。（《讀心叛變》劇照）

電影簡介：

托特（湯賀蘭 飾）居住在未來充斥「噪聲」的神秘星球，所有男性內心的任何想法，旁人不單止聽得到，仲睇得見，而女性卻一一銷聲匿跡。突然降落的少女卉娜（黛絲烈尼 飾）完全打破了托特過往的認知：她是星球唯一的女人，同時亦是唯一沒有噪聲的人。神秘少女沒由來的受到生命威嚇，托特決心要保護她，誘發他的內在潛能，同時卻意外捲入這個星球的暗黑秘密，生死之戰一觸即發！