郭富城中環為新片開工　被黑衣人挾持上車場面緊張

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-29 20:17

郭富城繼《麥路人》後，去年再次夥拍導演黃慶勳合作新片《斷網》，戲中城城飾演IT奇才，故事牽涉到網絡犯罪危機，他曾率先爆劇情：「人物和人性多方面的衝擊和鬥爭，忠奸難辨，當中虛擬加現實互相角力，我作為一個程式設計師，陷入一次網絡保安問題，因而面對都市陷入斷網的恐慌。電影抓住了現今網絡社會帶來的警示，很貼近生活寫照，展示出都市人過度依賴網絡而產生的危機，同時反映人性躱在網絡背面的善惡。」

《斷網》由郭富城、女主角賴雅妍、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌等人主演。（《斷網》劇照）

近日有人在抖音分享疑似《斷網》的拍攝片段，城城以戲中「IT」造型現身中環擺花街，行色匆匆地講住電話，豈料轉個彎就被兩名黑衣人挾持上一架貨車，拍攝過程乾脆俐落，貨車停拍的位置亦剛剛好，相信是個Good Take。

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《斷網》去年10月殺青。（電影公司提供）

除郭富城外，《斷網》演員陣容包括台灣女星賴雅妍、任達華、林家棟，仲有湯怡、胡子彤、顧定軒及楊柳青等。整部電影都在香港拍攝，劇組重金打造極具科幻感的「科技中心」。電影經歷了差不多半年時間拍攝，期間遇上新冠肺炎疫情，到去年10月正式煞科，未知流出片段是補拍還是去年的拍攝片段。