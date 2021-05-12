《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》公開首變態遊戲　扯斷脷逃生定被地鐵撞

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-12 21:00

恐怖電影系列《恐懼鬥室》，開創血腥暴力新視點，更長拍長有，今年來到第9集《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw），故事繼續圍繞「拼圖殺人狂」（The Jigsaw Killer），傳聞會重出江湖。該電影系列向來以血腥殘忍畫面見稱，而今次電影公司就率先爆出頭３分鐘片段，將首個變態遊戲公開，畫面極盡恐怖。

《恐懼鬥室》的遊戲從來都關乎選擇，但所謂的選擇其實係無得你揀。（《恐懼鬥室》劇照）

《恐懼鬥室》是導演溫子仁的成名作，開創人性的抉擇命題，而且每個畫面都睇到痛入心扉，故作品一直被評為經典。雖然往後溫子仁都沒再參與，只在第三集再出任編劇，後續的作品也毀譽參半，但其殿堂地位一直都在。來到新一集，希望重振聲威，所以今次落足料，仲信心十足，要將第一個死亡遊戲公諸同好，嚇嚇大家，吸引大家。

探員被引到去地鐵路軌，然後遊戲開始。（《漩渦︰恐懼鬥室新遊戲》影片截圖）

點擊睇首３分鐘恐怖遊戲

+ 12 + 12 + 12

在最新發布的３分鐘片段，據知是電影開場第一個場口，探員 Marv Boswick 正走進地鐵站內搜查犯人，當知道犯人身影原來是個模特兒公仔，便知自己誤墮陷阱，然後就被一位戴豬頭面具的人狹持，甦醒後發覺自己被綁在地鐵路軌上不特止，自己條脷更被夾實，然後眼前有部電視播出「遊戲」內容，講明兩分鐘後地鐵便駛到，目前只有兩個選擇，一係跟被地鐵撞死，一係就自己躍下夾生扯斷條脷逃生，結果……換轉係你，你會點揀？