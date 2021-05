《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》公開首變態遊戲　扯斷脷逃生定被地鐵撞

恐怖電影系列《恐懼鬥室》,開創血腥暴力新視點,更長拍長有,今年來到第9集《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw),故事繼續圍繞「拼圖殺人狂」(The Jigsaw Killer),傳聞會重出江湖。該電影系列向來以血腥殘忍畫面見稱,而今次電影公司就率先爆出頭3分鐘片段,將首個變態遊戲公開,畫面極盡恐怖。