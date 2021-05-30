我的印度男友｜香港女仔叫「雲吞妹」？　陳欣妍︰親熱戲我做主動

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-30 11:00

香港首部港產Bollywood電影《我的印度男友》正式上畫，戲中女主角陳欣妍（Shirley Chan）跟印籍男主角拍出一段港印戀。當Shirley知道有機會拍Bollywood，心中一幕幕大型歌曲立即浮現出來，更準備要日夜艱苦排舞。「點知場大型歌舞是我出場前已經要跳，根本冇機會跳。」陳欣妍苦笑地說。

陳欣妍一心諗住可以學跳Bollywood，點知原來冇份跳。（葉志明 攝）

以印度服飾打扮的Shirley，一樣咁靚。(《我的印度男友》劇照)

冇得尷尬上車就咀！

當印度導演Sri Kishore找Shirley拍戲時，Shirley滿心興奮，一心要大展舞技，拍一齣令人又喊又笑的電影，只是最終歌舞場面原來冇佢份，因為劇情關係她未能出現在該場舞蹈上。換來是導演為她安排一場跟男主角的親熱戲。陳欣妍︰「那場戲要在的士內發生，而且要我做主導。由於先前的場口拍長了，的士租車的時間已到，我們一上車司機講明只夠時間兜一圈，我們要一take過，所以就算開始時頗尷尬，但最終都採取主動去拍完這場銀幕初吻。」

這場親吻戲，Shirley全程採取主動，一 take 過。（影片截圖）

「雲吞妹」夠地道

電影是一場跨種族之戀，Shirley在戲中有個花名叫「雲吞妹」，這跟角色的職業完全冇關。「原來印度人私下會叫香港女仔做『雲吞妹』，可能是見我們經常吃雲吞麵吧！正如我們私下都會叫他們做『咖喱仔』，於是這個名就用到電影中。」

+ 2 + 2 + 2

現實中Shirley從未想過會有個外籍男友。「可能我圈子太本地，從冇結識過外籍男友，外籍朋友都沒有，所以未曾幻想過跟外籍人士拍拖。」如是者，數星期的拍攝工作，可能是Shirley接觸最多外籍人士的日子。「導演的製作團隊有不少印度人，他們跟香港團隊最大分別是機動性。香港劇組做事好快手，這場拍完便立即準備下一場。印度人不則著重溝通，拍完一場要再細傾下一場，後來才知道原來是語言問題，因為單是印度話都分好多種，而且不是口音之分而是整個語系的不同，單單一個團隊都包涵3、4種印度話，導演一個指令都要翻譯3、4次，於是你會明白為何會機動性不足。」

鳴謝︰

Makeup︰Ada Ling

Hair︰Keith Ma @Salon Trinity

Wardrozbe︰indiindia.hk

場地提供︰R One Space 御一空間