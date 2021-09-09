梁仲恆梁雍婷陳漢娜新世代對談　自評演技得分有人畀自己10分爆燈

由積家與上海國際電影節攜手合作復修中國經典電影計劃，至今已復修了14部經典電影，當中包括《一江春水向東流》 (1947年) 、 《英雄本色》(1986年) 、《新不了情》(1993年) 和《海上花》(1998年)等。大會特別在高先電影院舉行一星期的放映會。而開幕更舉行新世代演員論壇，邀請了梁仲恆、梁雍婷、陳漢娜出席，跟Do姐（鄭裕玲）一齊探討香港新世代演員的發展。

三位新世代演員，左起梁雍婷、梁仲恆、陳漢娜出席論壇，跟Do姐（鄭裕玲）一齊探討香港新世代演員的發展。（梁碧玲 攝）

在論壇中，Do姐深入地從入行、喜歡的演員、往後目標及自我評分開始提問，Do姐先對在《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉的梁仲恆感興趣，問他當了舞台劇演員５年，為何今年才投身電影。梁仲恆的答案亦十分搞笑︰「其實一直想呀，不過冇機會，直至遇到導演尹志文。」對於角色的挑戰，大家都有不同見解，梁仲恆就坦言偉仔的角色，是他暫時最高難度挑戰。至於梁雍婷，在《藍天白雲》飾演殺親生父親女兒一角，雖然是花心力，但更難掌握的是喜劇。「喜劇更有挑戰性，早前演《不日成婚》，原來要令觀眾笑是很難，又要跟對手配合到，節奏是非常重要。」對於憑《表姐，你好嘢！》奪得金像影后的Do姐，就表示十分認同。

適逢Do姐生日，三位更送上蛋糕，全場一齊唱生日歌。（梁碧玲 攝）

而憑《殺破狼‧貪狼》，飾演古天樂女兒的陳漢娜，就從電影角色找到個人目標。「《貪狼》是仍在摸索階段，到拍完《G殺》，發覺內心跟自己完全不一樣，見到這種成長令自己好想去當演員，往後更想一嘗導演滋味。」至於梁仲恆，坦言想當上一位成功的演員︰「希望觀眾見到梁仲恆個名，就有信心買飛入場，令自己同質素演出劃上等號。」

Do姐覺得今日活動頗有意思，從他們身上重拾當年做新人的熱誠。（梁碧玲 攝）

最後Do姐叫３位為自己這一刻的演藝事業評分，10分為滿分。梁仲恆便搶先答︰「10分！因為當下演出必定是做到最好的，所以這一刻會畀10分自己，但難保往後接觸的範疇多了，才發現原來滿分是1萬分。」陳漢娜亦給予自己10分。「最緊要過到自己那關，我不會對自己太好挑剔，相信當下演出是最好的。」而梁雍婷就謙虛地給自己零分，往往在拍完一個鏡頭後，都會對自己有諸多挑剔，不過她亦懂得鼓勵自己︰「只要有兩個零，加起來就是無限。」