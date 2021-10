Marvel反超級英雄電影《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)上周末於北美開畫,大收9000萬美元(約7億港元),力壓《黑寡婦》(Black Widow)創下疫情以來最高開畫票房。

男主角湯哈迪今集做埋編劇同監製。(劇照)

2018年上映的首集《毒魔》北美開畫三日收8000萬美元,續集就算面對新冠肺炎疫情,票房不跌反升。不過《毒魔:血戰大屠殺》 口碑平平,在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的專業影評只有59%「新鮮度」(好評),被認證為爛片,不過觀眾評分就有85%好評。

《毒魔2》大收證明超級英雄電影號召力依然。(劇照)

至於上周在北美以外多個地區開畫的《007:生死有時》(No Time to Die),收穫1億1900萬美元(約9億2800萬港元),由於電影在北美及中國尚未上映,相信跟《毒魔:血戰大屠殺》有一場票房惡鬥。