《夜班》全球首部自選劇情電影　開住手機做抉擇7個結局等你揀

全球首套於大銀幕放映，由觀眾自選互動劇情的電影《夜班》（Late Shift）將於10月28日香港上映。電影劇情是一般的懸疑情節，但重點是在於大家可以隨劇情發展，決定故事走向，因為全片最多會有180個自決位，讓你發展出7個不同的結局。該片於2018年放映，先後在北京、台灣等亞洲地區上畫，月底終於來到香港。

畫面會不停出現選擇，通常在5至8秒間要做決定。(《夜班》劇照)

唔該「開」咗你個電話啦，我哋而家係嚟睇戲架

《夜班》在香港舉行的數場試映會，吸引不少業界人士參與，大家都想知道到底怎樣在戲院跟全場人士揀選心水劇情。首先大家在入場前要下載一個手機App，這就是讓你在電影播放期間，當銀幕出現選擇時，手機程式便會出樣彈出選擇畫面，通常在5至8秒內便要選好答案，然後背後的電腦便會運算出哪個答案較多人選，然後決定選播哪段情節。由於全程都要透過手機作抉擇，所以「唔該熄咗你個電話啦」呢句歌仔暫時唔通用，而該程式亦以黑色為主，盡量令發出的「光害」減到最低。

有得揀劇情，都要故事夠吸引，《夜班》的劇情講到在倫敦兼職做夜班停車場管理員的大學生馬特（Joe Sowerbutts飾），莫名其妙地捲入了一宗拍賣行盜竊案中，他被盜竊集團要挾，要幫手盜取其中一件拍賣品：蔡家的家傳寶物古碗。馬特為了保命被迫加入行動，最後卻發現古碗早已被人偷偷換走，他要一面逃避黑幫追殺，一面尋找真相。面對人性與貪念，馬特的結局就操控在觀眾手中。

負責人黃國賢覺得這既是看電影的體驗，亦有遊戲的感受。（葉志明 攝）

史提芬史匹堡都覺得有得做！

就住今次首度在香港放映自選劇情的互動電影，《香港01》訪問了引進該電影的進昂科技 KINO Industries 總裁黃國賢（Ronan），原來該片早在2018年已開始宣傳，Ronan亦是在當年一個北京的試映會看過，覺得非常有趣。「科技創新引領及支撐產業高質量發展，電影歷史上數次突破瓶頸也是因為科技創新。就如當年首次接觸3D、IMAX等新技術一樣，感覺相當刺激，但能否有足夠片量延續下去才是重點，後來得知20th Century Studios早已公布合作另一部改編自美國暢銷兒童小說的互動電影《Choose Your Own Adventure》，而Paramount Picture 亦凖備了另一部名為《Girl Crazy》，更令人信心大增的，是荷里活名監製及導演史提芬史匹堡都已宣布將會合作新計劃，這對我是添上不少信心，於是決定當上亞洲區推廣，並於今年來到香港。」Ronan更與內地合作一部關於冒險的故事，還有泰國有部驚慄作正在籌備中。

《夜班》讓觀眾在戲院中扮演主角，在過程中幫他作出不同選擇，最終會引致不同劇情發展及不同結局。《夜班》當中有超過180個情節選擇，最終會得出7個不同結局。而觀眾的選擇與劇情銜接極為流暢，觀眾立即就會在銀幕看到選擇後的結果，而每一場場次的電影長度，都會因應絡局而改變，最短為67分鐘，最長為94分鐘。電影在拍攝時，已設計出不同的劇情走向，在主線以外還有多條隱藏版的劇情線，提供7個不同結局。

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編劇如寫電腦程式

由於故事要拍較多的情節供大家選擇，所以拍攝的內容及時間都比普通電影為多。Ronan用劇本作一個例子。「一部普通電影的劇本，大約是120頁A4紙，大約一頁一分鐘，但一部互動電影就要去到350頁，即是比平時拍多三倍的內容。」所謂一闊三大，現在還要闊三倍，製作費上又是否成另一難題？「其實有實際經驗得知，大約多15至20%已經拍到所需的效果，當然這關鍵看編劇寫的場景，選擇A或B都是在同一場景自然易處理，如果A是去美國B寫到去歐洲，自然會貴很多。」所以多3倍的內容絕對不是多3倍製作費，甚至一倍都未到。

而經過大家的選擇後，其實就如做了一個詳盡的民意調查，好容易會看到觀眾的喜好選擇，同時間又會在設定情節時，可以鼓勵觀眾去敢於冒險。Ronan︰「例如為勇敢的觀眾提供一些『好處』，當中有個情節是主角被人懷疑潛入了敵方辦公室，但靠一個大話胡混過關。然後就會要觀眾選，到底這刻要趁未被發現速速逃離，還是乘機再潛入虎穴，如果揀後者會就會有意外收穫。」可見只要略懂創作定律，你自會有較大機會得到一個好結局。

這是一個故事走向圖，Ronan︰「寫故事已經好似寫程序一樣。」（葉志明 攝）