迪士尼近年將多部經典動畫電影改編成真人版,包括《美女與野獸》(Beauty and the Beast)及《阿拉丁》(Aladdin)、《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)系列等。今年6月表示拍攝真人版《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs),繼美國混血女星Rachel Zegler擔正演白雪公主一角後,今日有外媒傳出「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)將出演奸角邪惡女王一角的消息。

在迪士尼宣佈正式開拍《雪姑七友》前,過去已經有拍攝過真人版電影,而的有姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)及莉莉哥連斯(Lily Collins),分別在白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and The Huntsman)及《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)飾演白雪公主。而奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)和查理絲花朗(Charlize Theron)均飾演過邪惡女王,故不少網民都非常期待姬嘉鐸版本的邪惡女王是否能超越兩位影后。

點擊下圖看更多姬嘉鐸的靚相: