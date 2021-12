2021電影｜梁朝偉首度進軍荷里活即爆紅　神級演技征服全球觀眾

要數2021年最高談論度的電影,必定有Marvel 超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)份,梁朝偉入行40年首次進軍荷里活,戲中飾演亦正亦邪的「文武」,以其招牌神級演技征服全球觀眾,獲得外國媒體一致好評,封他為電影界年度人物實在不為過!

梁朝偉在《尚氣》演出驚艷外國觀眾。(劇照)

香港觀眾當然清楚知道朝偉演技有幾出色,而對外國影迷來說,雖然朝偉貴為康城影帝,但始終對他認識不深,《尚氣》就讓全世界見識到梁朝偉對表演的堅持,以及如何精準拿捏一個角色。他演繹的「文武」層次豐富,冷酷、深情、兇狠、沉穩、執著,快將「登六」的他,招牌眼神演技從未跌Watt,成功震懾外國觀眾。

重溫朝偉在《尚氣》的精彩演出

外國媒體對朝偉給出最高度的評價,甚至形容他是超級英雄電影史上最佳演出,為同類型電影的表演帶來新高度,「當梁朝偉出現,他說是唯一令人關心的事情」、「梁朝偉是自《黑豹》後Marvel最佳獨立電影的秘密武器」、「找梁朝偉參演是這部電影的出色的選擇之一,主宰了這部電影」、「梁朝偉不費吹灰之力,電腦特技都分散不了他憂鬱的魅力」…這些都是外媒對朝偉的高度評價。

相信觀眾都十分關心梁朝偉會否再次在MCU出現,之前有消息指Marvel Studios有意發展「文武」的故事,雖然未知是否屬實,但至少朝偉在荷里活發光發熱,之後大有機會參演更多荷里活大製作。