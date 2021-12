混血女星Jessica Henwick在近日上映的《22世紀殺人網絡:復活次元》(The Matrix Resurrections)中飾演黑客「Bugs」,不單藍色短髮造型夠搶鏡,仲佔戲甚重,電影上映後令其人氣急升。

Jessica Henwick在《22世紀殺人網絡:復活次元》相當搶鏡。(劇照)

由2017年起,Jessica Henwick在三部Marvel劇集《Iron Fist》、《The Defenders》及《Luke Cage》中飾演「Colleen Wing」,令觀眾留下深刻印象。近日她受訪自爆,Marvel Studios曾邀請她演出《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中「尚氣」妹妹「夏靈」一角,但被她拒絕了。

Jessica Henwick解釋:「如果我選了夏靈,Colleen Wing就會被消失了,我愛Colleen Wing,她改變了我的人生,如果有機會的話,我也想再次飾演她,但我不知道怎樣才會發生。」