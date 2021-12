奧斯卡陣容重繹莎士比亞經典《馬克白》　丹素華盛頓再爭影帝殊榮

由《二百萬奪命奇案》(No Country For Old Men)奧斯卡最佳導演高安兄弟的祖爾高安(Joel Coen)執導,金像影帝及影后丹素華盛頓(Denzel Washington)、法蘭絲麥杜雯(Frances McDormand)主演的Apple原創電影《馬克白》(The Tragedy of Macbeth),重新演繹莎士比亞的同名經典劇目,揉合傳統和創意的超現實影像,深刻描劃人性陰暗面。

《馬克白》將於 1 月 14 日於 Apple TV+ 首播。(Apple TV+)

於1623年推出的《馬克白》,被喻為莎士比亞最血腥暴力、而且節奏最明快的悲劇,故事描述將軍麥克白(丹素華盛頓飾)聽到三名女巫(Kathryn Hunter 飾)預言他將成為蘇格蘭君王後,利慾薰心,與太太麥克白夫人(法蘭絲麥杜雯飾)為求上位而不擇手段的成魔之路。

電影好評如潮,更率先贏得英國《衛報》、《The Daily Telegraph》等影評滿分推薦,大讚祖爾高安的影像帶有黑澤明、奧森威爾斯以及德國表現主義的味道。攝影師Bruno Delbonnel拍攝的黑白畫面更是美不勝收,不見血腥場面卻帶著令人窒息的暴力與痛苦。而藝術總監Stefan Dechant的場景設計呈現出一個荒蕪絕境,反映主角們的心理狀態,其中麥克白的城堡就帶有畫家M.C. Escher的錯位藝術感。

外國傳媒盛讚影像帶有黑澤明、奧森威爾斯以及德國表現主義的味道。(Apple TV+)

目前電影已經在美國電影頒獎禮季度中贏得5個獎項,包括美國國家評論協會(National Board of Review)年度十大電影、最佳改編劇本、最佳攝影等。於今屆金球獎及Critic’s Choice Movie Awards亦分別獲得最佳電影男主角獎及最佳男主角、最佳攝影獎提名。《馬克白》將於1月14日於Apple TV+首播。