憑在電影《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)中擔正而為人熟悉的朗妮瑪娜(Rooney Mara),前日(7/1)傳出將會為Apple Studio拍攝新片,並在片中扮演已故殿堂女星柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)。雖然暫時Apple及朗妮瑪娜方面還未公布任何消息,但外國傳媒已爆出電影會由《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)意大利導演Luca Guadagnino執導,而朗妮亦會兼任監製。

其實除了朗妮與柯德莉外形相似,最近因製作及主演Netflix劇《艾蜜麗在巴黎》(Emily in Paris)的Lily Collins都曾被指是年輕版柯德莉。朗妮能飾演柯德莉的消息傳出後,大批網民都表示選角非常適當,更指朗妮無論樣貌和高貴氣質都跟柯德莉很接近,並嘲笑Lily Collins如果沒有花時間去製作《艾蜜麗在巴黎》這種爛劇而多注重演技的話,這次很可能不會失去機會。