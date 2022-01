法國影帝Gaspard Ulliel日前在阿爾卑斯山薩瓦地區滑雪時,與另一滑雪人士相撞導致腦部創傷,送院搶救後一日後,昨日(19日)宣告不治,終年37歲,消息震驚全球。

Gaspard Ulliel出道頭幾年已拿下多個新人獎。(Getty Images)

Gaspard Ulliel早在90年代尾加入影壇,出道頭幾年已拿下多個新人獎,而要數令他聲名大噪的作品,應該是2007年上映的《人魔崛起》(Hannibal Rising),戲中他飾演少年時代的食人魔Hannibal Lecter,跟鞏俐飾演的姨母角色有一段禁令情感,雖然電影口碑不佳,但足以令觀眾留下深刻印象。

Gaspard Ulliel跟鞏俐在《人魔崛起》有一段禁令情感。(劇照)

之後Gaspard Ulliel憑《時裝巨人的狂情歲月》(Saint Laurent)以及《愛到世界盡頭》(It's Only the End of the World)拿下法國影帝殊榮,最近更參演Marvel劇集《月光騎士》(Moon Knight),有望在荷里活發圍,可惜不幸遇上意外,終結了他短暫但輝煌的演藝生涯。