由《孤星淚》安妮夏菲維(Anne Hathaway)與反超級英雄電影《魔比煞》(Morbius)謝拉力圖(Jared Leto)主演兼監製的Apple TV+原創劇《初創玩家》(WeCrashed)昨日發布首段預告,故事取材自著名Podcast節目《WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork》。

《初創玩家》由Anne Hathaway及Jared Leto主演。(Apple TV+)

劇情講述初創公司WeWork由成名至衰敗的戲劇化歷程,兩位金像級演員在劇中飾演擁有超凡商業頭腦的夫妻檔Adam與Rebekah Neumann,能言善道的他們在業界創造了出租的共享辦公空間,十年之內發展至全球各地,成功打造出WeWork這個一度價值470億美元的初創神話。

在預告中可見謝拉力圖再以精湛演技演活了Adam Neumann這位爭議性人物,由口音到形象均與真實人物極為相似。片中亦見WeWork強勢崛起的初期是如何風靡一時,然而短短一年之內一切均化為泡影,究竟原因何在?劇情緊湊的《初創玩家》將帶著觀眾一同感受WeWork的魅力與興衰。劇集於3月18日在Apple TV+推出三集,其後逢星期五推出一集。