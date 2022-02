《金草莓》為布斯韋利士增設個人「榮譽」　票選年度終極爛片之作

現年66歲,入行達42年的荷里活影星布斯韋利士(Bruce Willis),曾經是票房保證,由他主演的《虎膽龍威》系列(Die Hard),足令他跟史泰龍及阿諾舒華辛力加齊名,成為8、90年代三大動作影星,就算後期動作片熱潮減退,一部《鬼眼》(The Sixth Sense)又為他更上一層樓。不過這位昔日巨星,近年因濫拍,頻頻被有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓獎(Golden Raspberry Awards)封帝,而今次更隆重其事,特別為他增設「2021年布斯韋利士最差電影演出獎」,在2021年公映過或上架的8套統統入圍讓大家揀!

《虎膽龍威》三集都同樣精彩,斷想不到今天會是金草莓大贏家。(《虎膽龍威》劇照)

有42年歷史,專門針對大片和巨星的金酸莓獎(Golden Raspberry Awards),今年繼續對準一眾大星發炮,而其中更特意為為布斯韋利士增設「2021年布斯韋利士最差電影演出獎」,以「表揚」他過去一年幾乎冇拍過一部好戲,於是特別優待他,不用跟其他人爭金草莓影帝,索性自己同自己鬥,可以話擺明一定有獎,問題係憑邊套獲得「殊榮」。

先冷氣槽這一幕都算經典場口。(《虎膽龍威》劇照)

印度裔美國導演禮切沙也馬蘭拍下的《鬼眼》,曾令布斯韋利士有過小陽春。(《鬼眼》劇照)

事實上,布斯韋利士向來是金草莓常客,曾連續3屆提名最差男主角或男配角,主辦單位有見及此,覺得他已夠資格獨立成獎。其實布斯韋利士的確從來提名過奧斯卡,就算金草莓都只是提名未有得獎。今次大會可謂賣大包,包佢有獎拎走,如果佢肯出席的話。

榮獲金草莓提名的8套電影,都未有在香港上映,而大部分都是串流平台作品,在美國亦沒有正式上畫,8部電影包括︰,包括《American Siege》(台譯︰終極生存戰)、《APEX Predator》(台譯︰ 終極狩獵團)、《Deadlock 》(台譯︰終極攻佔)、《Cosmic Sin》(台譯︰終極異噬界)、《Out of Dead》(台譯︰非法地帶)、《Midnight in the Switchgrass 》(台譯︰惡夜性追緝)、 《Survive the Game》及《Fortress》。至於點解套套台譯名都叫「終極」,咁係因為《虎膽龍威》在台灣譯成︰《終極警探》。