《金草莓》為布斯韋利士增設個人「榮譽」　票選年度終極爛片之作

現年66歲，入行達42年的荷里活影星布斯韋利士（Bruce Willis），曾經是票房保證，由他主演的《虎膽龍威》系列（Die Hard），足令他跟史泰龍及阿諾舒華辛力加齊名，成為8、90年代三大動作影星，就算後期動作片熱潮減退，一部《鬼眼》（The Sixth Sense）又為他更上一層樓。不過這位昔日巨星，近年因濫拍，頻頻被有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓獎（Golden Raspberry Awards）封帝，而今次更隆重其事，特別為他增設「2021年布斯韋利士最差電影演出獎」，在2021年公映過或上架的8套統統入圍讓大家揀！

《虎膽龍威》三集都同樣精彩，斷想不到今天會是金草莓大贏家。（《虎膽龍威》劇照）

有42年歷史，專門針對大片和巨星的金酸莓獎（Golden Raspberry Awards），今年繼續對準一眾大星發炮，而其中更特意為為布斯韋利士增設「2021年布斯韋利士最差電影演出獎」，以「表揚」他過去一年幾乎冇拍過一部好戲，於是特別優待他，不用跟其他人爭金草莓影帝，索性自己同自己鬥，可以話擺明一定有獎，問題係憑邊套獲得「殊榮」。

先冷氣槽這一幕都算經典場口。（《虎膽龍威》劇照）

印度裔美國導演禮切沙也馬蘭拍下的《鬼眼》，曾令布斯韋利士有過小陽春。（《鬼眼》劇照）

事實上，布斯韋利士向來是金草莓常客，曾連續3屆提名最差男主角或男配角，主辦單位有見及此，覺得他已夠資格獨立成獎。其實布斯韋利士的確從來提名過奧斯卡，就算金草莓都只是提名未有得獎。今次大會可謂賣大包，包佢有獎拎走，如果佢肯出席的話。

點擊睇８套入圍爛片

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榮獲金草莓提名的8套電影，都未有在香港上映，而大部分都是串流平台作品，在美國亦沒有正式上畫，8部電影包括︰，包括《American Siege》（台譯︰終極生存戰）、《APEX Predator》（台譯︰ 終極狩獵團）、《Deadlock 》（台譯︰終極攻佔）、《Cosmic Sin》（台譯︰終極異噬界）、《Out of Dead》（台譯︰非法地帶）、《Midnight in the Switchgrass 》（台譯︰惡夜性追緝）、 《Survive the Game》及《Fortress》。至於點解套套台譯名都叫「終極」，咁係因為《虎膽龍威》在台灣譯成︰《終極警探》。