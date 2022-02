以美國Kardashian家族為主題的真人騷《Keeping Up With The Kardashians》播足14年,最後一季已於去年6月圓滿結束。相隔不足1年,Kardashian家族的主角們Kim、Khloé、Kourtney及Kris決定擔起製作人,改以《The Kardashians》的新姿態再度亮相,讓一眾粉絲引頸以待。

《The Kardashians》即將於4月在Hulu播出。(預告畫面)

據知《The Kardashians》大概籌備了半年時間,節目將會探討Kardashian家族的5位女強人在社交平台上亮麗形象背後的點滴,包括各人在面對經營事業的壓力和難題、親情的種種聯繫,相信會跟《Keeping Up With The Kardashians》看到眾人脆弱的一面。節目將於4月14日在Hulu播出,歐美地區能夠在Disney+上收看,至於香港和台灣的播放消息,還要等官方宣布。