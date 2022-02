《魔戒》美劇最新預告超級碗出爐　望超越《權力遊戲》史詩式戰爭

昨日情人節舉行的超級碗賽事都是全年收視最高的時段,每年的廣告時間都會播放年度最觸目的劇集、電影預告及極具創意的品牌廣告。繼播出Marvel劇《月光騎士》(Moon Knight)、《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)預告,還有由Amazon製作堪稱最昂貴劇集的《魔戒》美劇《Lord of the Rings: The Rings of Power》首季預告。

魔戒》美劇《Lord of the Rings: The Rings of Power》首季預告在超級碗廣告時段全球首播。(預告畫面)

在預告中看到眾多角色造型曝光,而主角之一的精靈女王Galadriel就由Morfydd Clark飾演。改角色在電影系列中由姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演,在宣佈演員名單前,有不少魔戒迷都很想姬蒂白蘭芝演出這個角色。另外,大家最關注箭術最厲害的精靈是否能超越到由Orlando Bloom飾演的Legolas,劇中箭術高超的精靈Arondir就會由Ismael Cruz Cordova出演。

+ 9

劇中有大量戰爭場面,有不少劇迷及魔戒迷都希望美劇版能延續電影中的浩瀚場面。由於近年史詩式劇集能夠打出名堂的只有HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones),故《Lord of the Rings: The Rings of Power》相信能吸引到喜歡《權力遊戲》的觀眾。將於9月2日以每周上架新集數的方式推出。

點擊下圖看所有角色海報: