2015年上映的《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)由兩大荷里活影星查理絲花朗(Charlize Theron)與湯哈迪(Tom Hardy)主演,二人在戲中合作無間擦出不少火花,想不到戲外卻勢成水火,查理絲對湯哈迪的工作態度極度不滿,曾怒罵他:「正臭X!」。

查理絲花朗與湯哈迪拍攝《末日先鋒:戰甲飛車》時原來勢成水火。(Getty Images)

據《紐約時報》專欄作家Kyle Buchanan推出的最新著作《Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road》,大爆查理絲花朗與湯哈迪的恩怨情仇,指女方對男方極度不滿,湯哈迪曾遲大到令查理絲呆等數小時,激到她在背後大罵「正臭X!」,而湯哈迪聽到後上前跟查理絲理論,查理絲認為湯哈迪態度兇狠,令她感到有威脅,要求一名女性監製在片場陪伴她。

兩人在戲中合作無間。(電影截圖)

不過,隨著兩位主角完成更多對手戲,雙方關係亦緩和不少,劇組人員指查理絲與湯哈迪都是好戲之人並性格強悍,一開始的確「火星撞地球」般吵起來,但後來關係慢慢變好,查理絲更形容在《末日先鋒:戰甲飛車》的拍檔是「家人」。