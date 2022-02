荷里活對日本動漫改編做真人版向來熾熱,近年的出品如《POKÉMON 神探Pikachu》都有不錯成績,加上連帶玩具銷情理想,絕對是可取的題材。最新公布即將真人化的日本動畫就有《爆旋陀螺》(BeyBlade),今次被電影公司派拉蒙睇中,更找來《壯志凌雲》(Top Gun)及《魔盜王︰決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)監製主理,絕對是寄予厚望。

《爆旋陀螺》熱潮由2003年到近年再興起,橫跨了兩代。(影片截圖)

《爆旋陀螺》漫畫於1999年日本連載,2003年香港首播動畫版,立即掀起陀螺熱潮,不少小朋友都隨身帶備陀螺,連同一排工具替換,仲有個膠兜,方便隨時開戰。而該熱潮,早年亦曾經翻hit。

《爆旋陀螺》在2003年香港首播,仲搵到天王郭富城唱主題曲《爆裂旋風》,「我要與你硬踫~~以爆裂嘅高速旋動~~」(影片截圖)

派拉蒙影業睇中《爆旋陀螺》拍真人版,除了可順勢推出玩具,亦睇中當年熱潮席捲全球。其實計劃早在2015 年傳出,但自始7年間音訊全無,直至近日再聞樓梯響,所以連卡士及導演人選都未有定案,只落實監製一職,由76歲的Jerry Bruckheimer主理。