演藝圍爐｜黃秋生疫情中自我進修　萬一冇戲演︰寧願死咗佢

演藝學院校友會透過視象平台舉行《Talk With The Artists》講座，邀請了「大師兄」黃秋生作為打頭陣的嘉賓。（網上圖片）

自第五波疫情以來，香港的演藝界經歷長久的寒冬，為了幫助各位演藝學院的同學們繼續追逐演戲的夢想，演藝學院校友會舉辦「校友圍爐支援計劃」，而計劃的第三階段名為《Talk With The Artists》，其中舉辦的首場視象講座邀請了金像影帝「大師兄」黃秋生作為打頭陣的嘉賓，與新一代的演藝師弟妹進行講座對談，為他們分享解惑。

黃秋生（左）透過視像講座與過百名演藝學院師弟妹進行對談。（講座截圖）

首先「大師兄」黃秋生與一眾師弟妹分享了他對作為演員的看法，他表示作為演員，最基本的任務就是要服務導演，因為電影是導演的作品，不是演員的個人創作，所以在演出的心態上需要做好準備。繼而強調，作為一個好演員，個人的涵養、經歷、背景出身與訓練非常重要，需要時刻在「技術」與「精神世界」上提昇自己，作為演員的最大價值，在於自己的修為。

黃秋生大方分享自己對演戲的心得，指作為演員的最大價值，在於自己的修為。（講座截圖）

黃秋生繼續以自己為例，他指自己透過旅遊遊歷、好奇心、生活的托展去深化自己的修為。強調作為演員，要具有「做乞兒的心理準備」，因為「名利並不包含在藝術內」，要認清自己追求的是「市場上的成功」，抑或是作為藝術工作者而得到「別人的尊重」。黃秋生指自己在演出裡追求的目標，是「對自己與別人的人生造成影響，否則作品只是娛樂，不是藝術，便失去了意義，做與不做沒有分別。」

黃秋生雖然三奪金像影帝，但他指出作為演員，要具有「做乞兒的心理準備」，因為「名利並不包含在藝術內」。（Getty Image）

進入對談的環節，很多演藝的師弟妹對演戲也有不同的疑問，黃秋生也一一解答。被問到如何演出與自己能力或距離甚遠的角色，秋生笑指演員應該會接不到這樣的角色，而他自己面對角色的挑戰，會循對自己的了解着手。但他亦坦言自己無法演出同性戀的角色，因為他並不擁有的這種特質，要他演出的話，就等於「在收音機上找畫面」。但同時他亦勸告年輕演員，「應該拉闊自己的空間，從中找到自己需要的改善的地方。」

黃秋生勸年輕演員，「應該拉闊自己的空間，從中找到自己需要的改善的地方。」（Getty Image）

面對疫情，有師弟妹希望從「大師兄」的日常生活中偷師，秋生亦大方分享了自己在疫情期間的生活規律：「首先自己起床後，第一件事便會煲水沖茶、然後焚香。同時他亦每日會花時間閱讀聖經，而且是釋經的版本，雖然目前連三分一本也未完成，但也希望能在今年內讀畢整本聖經一次。」

秋生在一眾師弟妹面前，大方分享了自己在疫情期間的生活規律。（imdb）

而在提昇做戲的修為上，秋生亦每日會進修電影與演出，閱讀相關的書籍並且做筆記，而他最近則在閱讀杜魯奇（Bernardo Bertolucci，港譯：貝托魯奇）有關電影的著作。又分享自己下午會練毛筆字、畫水墨畫；晚上會品酒、睇戲，最近則在追看《唐頓莊園》（Downton Abbey）。

黃秋生每日的生活中，閱讀、提昇自己的修養以及享受也佔了極重要的地位。（Getty Image）

被問到商業與藝術的演出，黃秋生提出了一個爆炸性的觀點：「作品賣飛的一刻，其實就是商業；唔賣飛，自己帶回家，留給自己的子孫，沒有人看的，便是藝術。」他更以英國文豪兼劇作家莎士比亞為例：「莎士比亞當年也十分商業，又『鹹濕』又講鬼，其實佢係『英國王晶』！」秋生的比喻不僅幽默到肉，而且觀點亦一貫地破格驚人。

黃秋生語出驚人，指：「莎士比亞當年也十分商業，又『鹹濕』又講鬼，其實佢係『英國王晶』！」（imdb）

不少觀眾也會好奇，一位如黃秋生一樣極具成就的演員，如果不做戲，究竟會做甚麼？秋生坦言自己非常幸運，自己的興趣能成為職業，但如果不做演員，他不假思索便說：「我寧願死咗佢啦！」彷彿這是每個演員應有的答案一樣。

黃秋生笑指，如果自己不做演員「我寧願死咗佢啦！」（講座截圖）

最後，「大師兄」亦分享了自己的座右銘，他指自己「人生處處留遺憾」，然而「真實永遠有瘕疵，只有假象才有完美」，所以他在人生無數的遺憾中，學會了珍惜與知足。

黃秋生的代表作包括《八仙飯店之人肉叉燒包》《野獸刑警》《鎗火》《無間道》《淪落人》。（imdb）

黃秋生曾於香港演藝學院修讀演藝文憑，是演藝學院的首屆畢業生。期後活躍於電視及電影的演出，代表作品有《八仙飯店之人肉叉燒包》《野獸刑警》《鎗火》《無間道》《淪落人》等。曾經三度獲得香港電影金像獎最佳男主角。