高安兄弟疑拆夥各自單飛　大哥拍完《馬克白》細佬即孖老婆開新戲

高安兄弟祖爾(右)與伊頓(左)在過去近四十年中,合作製作超過二十部電影。(Getty Images)

美國著名導演祖爾高安(Joel Coen)與弟弟伊頓高安(Ethan Coen),在過去接近四十年的電影製作生涯中,一直以來以高安兄弟的名義,聯合執導或編劇作品。一直以來以他們獨具特色的風格拍攝,二人曾經憑《才子夢驚魂》(Barton Fink)獲得康城影展金棕櫚獎;憑《二百萬奪命奇案》(No Country for Old Men)獲得奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳改編劇本獎。

高安兄弟的哥哥祖爾高安,在剛舉行的奧斯卡憑個人導演作品《馬克白》獲得三項提名。(imdb)

剛舉行的奧斯卡頒獎典禮,高安兄弟的大哥祖爾高安個人導演的作品《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)獲得三項奧斯卡提名的同時。弟弟伊頓高安亦計劃自行執導電影,將由妻子Tricia Cooke擔任編劇,並夥拍電影公司Focus Features及Working Title。

伊頓高安(右)與妻子Tricia Cooke(左)計劃開拍電影。(Getty Image)

電影雖然尚未公布正式戲名,但已計劃於夏季展開拍攝,並有消息指將會是一部講述一對女同志的公路電影,故事由伊頓高安夫婦於十幾年前完成。伊頓高安接受外媒訪問時指,故事在完成了十五年後,他終於有能力起動這部電影的製作,並且已經準備好由他自己掌舵。

高安兄弟過去聯合製作的作品,當中不少作品也榮獲各個國際大獎。(imdb)

高安兄弟過去的作品意念層出不窮,他們拍攝過不少類型電影,而每部電影亦彷彿不斷探問命運的不可抗力。他們的著名作品包括《二百萬奪命奇案》(No Country for Old Men)、《雪花高離奇命案》(Fargo)、《大保齡離奇綁架》(The Big Lebowski)等,而2018年的《細說當年話西部》(The Ballad of Buster Scruggs)是目前高安兄弟最後一部聯合執導的電影。