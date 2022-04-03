高安兄弟疑拆夥各自單飛　大哥拍完《馬克白》細佬即孖老婆開新戲

高安兄弟祖爾（右）與伊頓（左）在過去近四十年中，合作製作超過二十部電影。（Getty Images）

美國著名導演祖爾高安（Joel Coen）與弟弟伊頓高安（Ethan Coen），在過去接近四十年的電影製作生涯中，一直以來以高安兄弟的名義，聯合執導或編劇作品。一直以來以他們獨具特色的風格拍攝，二人曾經憑《才子夢驚魂》（Barton Fink）獲得康城影展金棕櫚獎；憑《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）獲得奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳改編劇本獎。

高安兄弟的哥哥祖爾高安，在剛舉行的奧斯卡憑個人導演作品《馬克白》獲得三項提名。（imdb）

剛舉行的奧斯卡頒獎典禮，高安兄弟的大哥祖爾高安個人導演的作品《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）獲得三項奧斯卡提名的同時。弟弟伊頓高安亦計劃自行執導電影，將由妻子Tricia Cooke擔任編劇，並夥拍電影公司Focus Features及Working Title。

伊頓高安（右）與妻子Tricia Cooke（左）計劃開拍電影。（Getty Image）

電影雖然尚未公布正式戲名，但已計劃於夏季展開拍攝，並有消息指將會是一部講述一對女同志的公路電影，故事由伊頓高安夫婦於十幾年前完成。伊頓高安接受外媒訪問時指，故事在完成了十五年後，他終於有能力起動這部電影的製作，並且已經準備好由他自己掌舵。

高安兄弟過去聯合製作的作品，當中不少作品也榮獲各個國際大獎。（imdb）

高安兄弟過去的作品意念層出不窮，他們拍攝過不少類型電影，而每部電影亦彷彿不斷探問命運的不可抗力。他們的著名作品包括《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）、《雪花高離奇命案》（Fargo）、《大保齡離奇綁架》（The Big Lebowski）等，而2018年的《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）是目前高安兄弟最後一部聯合執導的電影。