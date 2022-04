月光騎士｜Mr.Knight白色西裝造型驚喜亮相　神秘QR Code暗藏秘密

由奧斯卡依撒(Oscar Isaac)及伊芬鶴健(Ethan Hawke)主演的Marvel原創劇《月光騎士》(Moon Knight),探索了MCU第四階段的另一面,上週首播後大獲好評,憑充滿埃及神話色彩、精彩的打鬥場面及兩位主角出色的演技,成為Marvel新寵。Mr. Knight於前日(6/4)播出的第二集終於驚喜亮相,而劇中出現的神秘QR Code亦暗藏了MCU的新走勢!



以下將會有第一二集內容劇透,未睇的觀眾慎入!

月光騎士Disney+開播 邊緣人變超級英雄 幻聽幻覺精神有問題

主角Steven / Marc Spector(Oscar Issac飾)長期受多重人格障礙困擾,在首集結尾於博物館內被豺狼怪物追捕時,終於變身成埃及月神Khonshu的化身「月光騎士」。來到第二集,Steven被信奉埃及神明Ammit的反派Arthur Harrow(伊芬鶴健飾)綁架後,要求交出聖物金甲蟲時,展開一場激戰。

月光騎士|第二集伏線現形 新角色登場超級英雄都有輪班制?

首集結尾能看到Steven轉換至Marc的人格後,化身成月光騎士。(劇集畫面)

月光騎士懶人包│ 原著漫畫似蝙蝠俠 好打過死侍

Marc首先出現在反射中,並要求Steven交出身體來召喚「聖服」(即月光騎士的盔甲)來對付Arthur派出的豺狼怪獸。可惜今次Steven並沒有將控制權交出,當他被推出窗外,由高空墮下時,以超級英雄的招牌方式落地時,竟然以Mr. Knigiht的版本亮相。

由於Steven從來沒有看過月光騎士的西裝版聖服,更對它一見鍾情。對於這身白色西裝雖然劇情並沒有加以解釋,但Steven亦手持專屬的雙棍,亦擁有部分神力去跟豺狼搏鬥。這能推測Steven得悉另一人格是月神Khonshu的化身時,在極力對抗之際,其實某程度上自己都開始接受這個混亂的狀態,故此能化身為「Mr. Knight」。

月光騎士|盤點首集10個彩蛋 預告主角與埃及九柱神將加入MCU?

Mr. Knight甚有死侍的影子。(劇集海報)

根據原著漫畫,這套白色西裝跟一般西裝沒有分別,而在漫畫中當月光騎士在紐約市以超級英雄的方式來警惡懲奸時,警方不希望月光騎士披上原本聖服來製造話題,Marc就創造了這個「Mr. Knight」的人格。嚴格來說,Mr. Knight只是一位超好大又見義勇為的市民。

Mr. Knight在漫畫中的造型。(網上圖片)

另外,劇中出現了一個重要彩蛋。當Steven被博物館開除後,去到Marc的43號貨倉時,門上竟然出現一個神秘QR Code。如果掃描這個QR Code的話,就會進入月光騎士的專屬Marvel網站,而網頁就提供了其中一期月光騎士原著漫畫《Werewolf By Night》。

當Steven被博物館開除後,去到Marc的43號貨倉時,門上竟然出現一個神秘QR Code。(劇集畫面)

據知,Disney+已經開始拍攝《Werewolf By Night》萬聖節特輯,並由墨西哥男演員Gael García Bernal主演,預計今年尾上架。既然劇中的QR Code連接至《Werewolf By Night》,未知是否預告月光騎士將會出現在特輯之中。雖然暫時還未知道第四階段中由那些超級英雄主宰,但月光騎士的出現及與暗夜狼人(Werewolf By Night)的關係有機會暗示了MCU的走勢。

消息指,Disney+已經開始拍攝《Werewolf By Night》萬聖節特輯。(網站手機截圖畫面)

另外,暗夜狼人是Jack Russel,一直受著古老家族的詛咒擁有超人的力量、速度、耐力、敏捷性、反應和嗅覺,並由快速癒合的能力,首次在漫畫《Marvel Spotlight》中亮相。