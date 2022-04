拒演《金宵2》被定型　《淪落人》姬素孔尚治斥塗黑片：令人反感

菲裔女演員姬素孔尚治就近日《金宵大廈2》一段花絮影片衍生的討論風波發表聲明。(姬素孔尚治ig圖片)

電影《淪落人》女主角姬素孔尚治(Crisel Consunji)昨日(18日)發聲明,斥一段在網上流傳的《金宵大廈2》「塗黑」花絮片中,演員黃婉華為角色一變塗黑自己的皮膚、一邊模仿菲律賓英語口音的行為「令人反感」。聲明中亦指《金宵大廈2》的監製曾邀請自己出演單元內該角色,但因為不希望被角色定型而拒絕演出。

近日網上流傳的《金宵大廈2》花絮片段截圖,片段顯示演員黃婉華一邊塗黑自己的皮膚、一邊模仿菲律賓口音的英語說話。(影片截圖)

姬素在昨日的聲明題為「IDENTITY, REPRESENTATION, AND ARTISTIC CHOICES」,她在聲名中指出,某些娛樂專業人士的行為,破壞了許多人為了凝聚社會所付出的努力,令她深感悲痛(I am deeply saddened that the actions of certain entertainment professionals have undermined the efforts of many for social cohesions)。

她的聲明強調對少數族裔的保護,指當少數民族無法掌控在大眾媒體上關於自己族群的故事時,媒體不能說服他們不感到被冒犯(You cannot tell ethnic minorities not to feel offended, when they feel they had no control in the creation of a story about themselves)。

她亦重申,如果媒體希望展現具原創性且真實的象徵,應該將該少數族群的人包含在製作的過程中,並對不同亞群體的社群文化複雜性、語言和細微差別進行適當的資料搜集和研究(If you truly seek authentic representation, involve the people from the margins in the production process. Do appropriate research into sociocultural complexities and nuances in language used by different subgroups)。

姬素孔尚治(左)在電影中飾演一位菲籍家傭,負責照顧黃秋生(左)飾演的一位因為工傷而導致半身不遂的工人。(imdb)

姬素孔尚治於2019年憑電影《淪落人》Evelyn Ruth Santos一角,獲得第38屆香港電影金像獎最佳新演員獎。她在電影中飾演一位菲籍家傭,負責照顧因為工傷而半身不遂的梁昌榮(黃秋生 飾),並同時追求自己作為攝影師的夢想。曾經作為舞台演員及藝術課程導師的姬素孔尚治,在首部電影出色的演出獲得廣大觀眾的賞識及認同,成為了她演藝生涯的重要里程碑。