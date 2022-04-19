拒演《金宵2》被定型 《淪落人》姬素孔尚治斥塗黑片：令人反感
電影《淪落人》女主角姬素孔尚治（Crisel Consunji）昨日（18日）發聲明，斥一段在網上流傳的《金宵大廈2》「塗黑」花絮片中，演員黃婉華為角色一變塗黑自己的皮膚、一邊模仿菲律賓英語口音的行為「令人反感」。聲明中亦指《金宵大廈2》的監製曾邀請自己出演單元內該角色，但因為不希望被角色定型而拒絕演出。
姬素在昨日的聲明題為「IDENTITY, REPRESENTATION, AND ARTISTIC CHOICES」，她在聲名中指出，某些娛樂專業人士的行為，破壞了許多人為了凝聚社會所付出的努力，令她深感悲痛（I am deeply saddened that the actions of certain entertainment professionals have undermined the efforts of many for social cohesions）。
她的聲明強調對少數族裔的保護，指當少數民族無法掌控在大眾媒體上關於自己族群的故事時，媒體不能說服他們不感到被冒犯（You cannot tell ethnic minorities not to feel offended, when they feel they had no control in the creation of a story about themselves）。
她亦重申，如果媒體希望展現具原創性且真實的象徵，應該將該少數族群的人包含在製作的過程中，並對不同亞群體的社群文化複雜性、語言和細微差別進行適當的資料搜集和研究（If you truly seek authentic representation, involve the people from the margins in the production process. Do appropriate research into sociocultural complexities and nuances in language used by different subgroups）。
姬素孔尚治於2019年憑電影《淪落人》Evelyn Ruth Santos一角，獲得第38屆香港電影金像獎最佳新演員獎。她在電影中飾演一位菲籍家傭，負責照顧因為工傷而半身不遂的梁昌榮（黃秋生 飾），並同時追求自己作為攝影師的夢想。曾經作為舞台演員及藝術課程導師的姬素孔尚治，在首部電影出色的演出獲得廣大觀眾的賞識及認同，成為了她演藝生涯的重要里程碑。