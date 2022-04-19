拒演《金宵2》被定型　《淪落人》姬素孔尚治斥塗黑片：令人反感

菲裔女演員姬素孔尚治就近日《金宵大廈2》一段花絮影片衍生的討論風波發表聲明。（姬素孔尚治ig圖片）

電影《淪落人》女主角姬素孔尚治（Crisel Consunji）昨日（18日）發聲明，斥一段在網上流傳的《金宵大廈2》「塗黑」花絮片中，演員黃婉華為角色一變塗黑自己的皮膚、一邊模仿菲律賓英語口音的行為「令人反感」。聲明中亦指《金宵大廈2》的監製曾邀請自己出演單元內該角色，但因為不希望被角色定型而拒絕演出。

近日網上流傳的《金宵大廈2》花絮片段截圖，片段顯示演員黃婉華一邊塗黑自己的皮膚、一邊模仿菲律賓口音的英語說話。（影片截圖）

姬素在昨日的聲明題為「IDENTITY, REPRESENTATION, AND ARTISTIC CHOICES」，她在聲名中指出，某些娛樂專業人士的行為，破壞了許多人為了凝聚社會所付出的努力，令她深感悲痛（I am deeply saddened that the actions of certain entertainment professionals have undermined the efforts of many for social cohesions）。

姬素孔尚治發表的聲明。（姬素孔尚治facebook圖片）

她的聲明強調對少數族裔的保護，指當少數民族無法掌控在大眾媒體上關於自己族群的故事時，媒體不能說服他們不感到被冒犯（You cannot tell ethnic minorities not to feel offended, when they feel they had no control in the creation of a story about themselves）。

姬素孔尚治發表的聲明。（姬素孔尚治facebook圖片）

她亦重申，如果媒體希望展現具原創性且真實的象徵，應該將該少數族群的人包含在製作的過程中，並對不同亞群體的社群文化複雜性、語言和細微差別進行適當的資料搜集和研究（If you truly seek authentic representation, involve the people from the margins in the production process. Do appropriate research into sociocultural complexities and nuances in language used by different subgroups）。

姬素孔尚治（左）在電影中飾演一位菲籍家傭，負責照顧黃秋生（左）飾演的一位因為工傷而導致半身不遂的工人。（imdb）

姬素孔尚治於2019年憑電影《淪落人》Evelyn Ruth Santos一角，獲得第38屆香港電影金像獎最佳新演員獎。她在電影中飾演一位菲籍家傭，負責照顧因為工傷而半身不遂的梁昌榮（黃秋生 飾），並同時追求自己作為攝影師的夢想。曾經作為舞台演員及藝術課程導師的姬素孔尚治，在首部電影出色的演出獲得廣大觀眾的賞識及認同，成為了她演藝生涯的重要里程碑。