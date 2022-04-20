璀璨帝國｜第二季5.13回歸　亞洲富婆鬥炫富　新成員背景超誇張

電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）於2018年上映Hit爆全球，電影讓大家走進亞洲超級富豪的世界，而現實中亞洲富豪名媛的生活比電影更誇張。Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）於去年1月上架時，引起極大迴響。節目揭開生活在美國洛杉磯的亞洲名媛如何為名氣鬥得你死我活，雖然離地但超Juicy。

頂級名媛Christine Chiu透露自己是宋朝第24代後人，可惜節目播出後卻被網民炮轟整容過度。（IG/@christinechiu）

擁有46億身家的Anna為人爽直，在節目內與Christine水火不容。（IG/@annashay93）

真人騷主要圍繞名流圈中的頂級名媛Christine Chiu，以及擁有46億身家的比華利山女王Anna Shay的明爭暗鬥，除了繼續有首季亮相的一眾名媛好友之外，有兩位性感名媛加入即將於5月13日上架的第二季，分別是憑另一真人騷《Rich Kids of Beverly Hills》爆紅的Dorothy Wong及越南慈善家Mimi Morris。

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曾在《Rich Kids of Beverly Hills》亮相的Dorothy（王宣琳）的父親是金鷹集團的總裁，有中國百貨王的稱號。Dorothy自小生活在超富裕環境，亦對時尚有敏銳的觸覺。除了經常在Instagram上載頂級名牌之外，亦不時亮相時尚品牌活動及時裝周。

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現年52歲的越南慈善家Mimi Morris年少時生活過得艱苦，更經歷過戰爭。逃難去到美國後開始展開自己的事業，後來認識了美國富豪Donald E. Morris後火速結婚，並誕下三個孩子，長子30歲，最細的兒子只有8歲。雖然已經踏入五字頭，但Mimi仍然保持著超苗條身材，更經常在社交媒體上載性感時尚照。