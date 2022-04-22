連續第四年任香港國際電影節大使　郭富城：希望電影工業儘快復甦

香港國際電影節協會今日（22日）宣布，第四十六屆香港國際電影節將於本年八月十五日至三十一日舉行，於戲院與網上與影迷再聚。金像金馬影帝郭富城將連續第四年擔任電影節大使，為此他表示十分榮幸，並祝願今屆跨越挑戰後再創新猷。

第46屆香港國際電影節將於本年8月15日至31日舉行，於戲院與網上與影迷再聚。（資料圖片）

對於繼續擔任電影節大使，郭富城表示：「香港國際電影節嚴選世界各地新舊佳作，讓香港觀眾與優秀電影緊密連繫，在亞洲是備受注目的電影節，所有精選電影，均非常令人期待。」

郭富城將連續第四年擔任電影節大使。（資料圖片）

兩年來的疫情，為香港電影業帶來沉重的打擊，郭富城對疫情持較樂觀態度：「新冠疫情反覆，過去兩年對每個人來說都充滿考驗和挑戰，對我們電影工作者的影響也相當嚴峻。雖然近來Omicron變種病毒肆虐，但隨着電影製作逐漸恢復，我看到了復甦的跡象。我鼓勵大家保持樂觀態度，積極面對，希望電影工業儘快復甦起來，大家有更多好電影可以分享，我會全力為電影節推廣，並祝願各位平安健康。」

第四十六屆香港國際電影節將以實體及網上混合模式舉行，為觀眾帶來不一樣的觀影體驗，完整節目將於七月公布。而過往在同一時期舉行的夏日國際電影節將暫停一屆，並於明年復辦。