「孖寶兄弟」動畫延至2023年4月上映　93年真人版成為Cult界經典

由任天堂（Nintendo）、照明娛樂（illumination）及環球影業（Universal）聯手製作的動畫電影《超級瑪利奧兄弟》（Super Mario Bros.），原定於今年12月21日的聖誕黃金檔期上映，但早前宣佈將會押後至2023年4月7日上映，而黃金檔期將會由電影《Puss in Boots: The Last Wish》替補。

電影《超級瑪利奧》年前公開的電影先導海報，並公布了主要聲演的演員名單。（imdb）

電影《超級瑪利奧兄弟》將由「星爵」基斯柏特（Chris pratt）聲演主角瑪利奧（Mario）、《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy聲演公主（Princess Peach），並由《少年悍將GO！大電影》（Teen Titans Go! To the Movies）導演Aaron Horvath與Michael Jelenic執導。而照明娛樂創辦人Chris Meledandri及瑪利奧的傳奇創造者Shigeru Miyamoto則會擔任本片監製。

任天堂經歷過1993年的真人版電影《超級瑪利奧兄弟》（Super Mario Bros.）後，對再次讓角色改編為電影，篩選變得非常嚴格，雖然當年的真人版電影得到了票房成功，但電影後來亦迅速成為了「Cult片」界的經典。事隔接近二十年，任天堂才再次容許角色登上大銀幕，然而卻需要保持動畫化的形象，真人版再次出現的機會，似乎微乎其微。