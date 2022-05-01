標梅利回應得罪女劇組人員令新片停拍：以為自己嘅行為好風趣

荷里活老牌影星標梅利（Bill Murray）日前被指因對片場女性工作人員行為不檢，最終令新片《Being Mortal》拍到一半仍被迫腰斬。昨日（30日）他接受電視台訪問時回應事件，指跟該名女性持「不同意見」而令誤會發生，並指出：「我以為自己嘅行為好風趣，但事實原來唔係」。

標梅利接受電視台訪問回應事件。（電視台圖片）

《Being Mortal》由《性愛大師》（Masters of Sex）男星Aziz Ansari執導，本來已完成了一半拍攝，但因標梅利被一名劇組女性人員投訴而停工。據悉，該名女性投訴標梅利對她做出不當行為，外媒指疑男方「手多多」觸碰女方身體。

有指標梅利（右）經常在片場調戲女性，今次終於玩出禍。（Getty Images）

標梅利受訪表示，過去一個星期都在反思事件，現在跟該名女性工作人員已恢復對話：「我哋嘗試去和平共處，工作上我哋都係專業，欣賞對方嘅表現，我認為我哋彼此喜歡，如果唔可以好好相處同互相信任，再繼續合作拍戲都冇意義，今次真係令我好好上一課。」

標梅利透露電影即將復工，但先要確保這名女性工作人員在片場感到自在，他在訪問中亦談到何謂今時唔同往日：「世界同我小時候唔同晒，細個以為有趣嘅事，唔一定同而家有趣嘅事一樣，事情在變，時代在變，我明白到呢一點好重要。」