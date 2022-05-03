《奇異博士2》導演唔介意拍返平戲　Sam Raimi：電影人嘅特殊挑戰

《奇異博士2：失控多元宇宙》是Marvel今年的主打，投資額接近2億美元。（imdb）

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）作為Marvel本年度的主打電影，投資額接近2億美元（約15億港元），導演Sam Raimi在此前亦拍攝過不少投資額及製作規模龐大的電影，如迪士尼3D電影《魔境仙踪》（Oz the Great and Powerful）及杜比麥奎爾（Tobey Maguire）主演的《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲。然而Sam Raimi日前接受訪問時指出，他並不介意重新拍攝中低額預算的電影，並認為是對自己的挑戰。

有別於出道便拍攝巨額投資電影的導演，Sam Raimi八十年代便以獨立電影製作人的身份廣為人知，拍攝過不少中低預算的恐怖片。據外媒報導，Sam Raimi在1981年的電影《屍變》（The Evil Dead）預算僅為37萬美元（約290萬港元），但卻創下近3000 萬美元（約2億3千萬港元）的全球票房奇蹟。

Sam Raimi在訪問中提到：「我很喜歡我拍攝過的每一部電影，每一部也是作為電影製作人的特殊挑戰，亦令我得到無比的滿足感。我未必希望拍攝預算低至當年《屍變》一樣的電影，因為實在太殘酷，亦非常困難。但我希望能夠拍攝《驚魂眼》（The Gift）或《橫財3分驚》（A Simple Plan）預算規模的電影，那些中低預算的電影，只在乎人物的塑造與驚悚的營造。再次拍攝一部小型的驚悚電影將會是一件賞心樂事。」