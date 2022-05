《奇異博士2》導演唔介意拍返平戲　Sam Raimi：電影人嘅特殊挑戰

《奇異博士2:失控多元宇宙》是Marvel今年的主打,投資額接近2億美元。(imdb)

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)作為Marvel本年度的主打電影,投資額接近2億美元(約15億港元),導演Sam Raimi在此前亦拍攝過不少投資額及製作規模龐大的電影,如迪士尼3D電影《魔境仙踪》(Oz the Great and Powerful)及杜比麥奎爾(Tobey Maguire)主演的《蜘蛛俠》(Spider-Man)三部曲。然而Sam Raimi日前接受訪問時指出,他並不介意重新拍攝中低額預算的電影,並認為是對自己的挑戰。

有別於出道便拍攝巨額投資電影的導演,Sam Raimi八十年代便以獨立電影製作人的身份廣為人知,拍攝過不少中低預算的恐怖片。據外媒報導,Sam Raimi在1981年的電影《屍變》(The Evil Dead)預算僅為37萬美元(約290萬港元),但卻創下近3000 萬美元(約2億3千萬港元)的全球票房奇蹟。

Sam Raimi在訪問中提到:「我很喜歡我拍攝過的每一部電影,每一部也是作為電影製作人的特殊挑戰,亦令我得到無比的滿足感。我未必希望拍攝預算低至當年《屍變》一樣的電影,因為實在太殘酷,亦非常困難。但我希望能夠拍攝《驚魂眼》(The Gift)或《橫財3分驚》(A Simple Plan)預算規模的電影,那些中低預算的電影,只在乎人物的塑造與驚悚的營造。再次拍攝一部小型的驚悚電影將會是一件賞心樂事。」