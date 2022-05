Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)再過兩日就上映,近日有關劇透的消息滿天飛,盜錄畫面都在網絡瘋傳,各位影迷真係要小心避雷!

仲有兩日《奇異博士2:失控多元宇宙》就上映,大家要小心避雷!(劇照)

但意想不到的是,連官方推出的原聲大碟竟然都有可能劇透?據外媒報導,大碟完整歌曲名單近日曝光,全碟共32首歌曲,最後一首名為《An Unexpected Visitor》,字面意思為「意外的訪客」,是否證明電影會出現觀眾意想不到的角色呢?

近日流出的預告片中出現Peggy Carter化身的Carter隊長,呼應《What If...?》的劇情。(影片截圖)

有關《奇異博士2》的客串角色早已傳過不停,之前曾傳出湯告魯斯(Tom Cruise)飾演來自另一宇宙的鐵甲奇俠,連片場偷拍照都有埋,而近日Marvel Studios公開的預告片亦證實Peggy Carter化身的Carter隊長亦會現身,當真未出發先興奮!