Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)今日(4日)正式上映,片方日前舉行首映禮,外國媒體率先睇戲後紛紛給出評價,現時在網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的好評度為80%。

《奇異博士2》口碑不俗。(劇照)

不少給予好評的影評人指出,作為一部MCU電影,仍然保持導演Sam Raimi的獨特風格,注入了恐怖及暴力元素,為MCU帶來新鮮感。而飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen),表現亦獲得不少讚賞。

而給予負評的普遍認為部戲「玩大咗」,太大野心設定太複雜,而且要求觀眾要十分熟悉MCU電影才能好好理解這部電影,對於MCU認識不深的影迷來說,會看得摸不著頭腦。論創意反而不及《溫黛與幻視》(WandaVision)與《Loki》兩部劇集。