張敬軒做導演拍MIRROR粉絲故事　「身邊係有人為海報不惜代價」

張敬軒近日在IG公布，自己將與導演陳詠燊合作拍攝手機電影，更是自己首次當導演。今日（4/5）短片終於發布，全長5分半鐘的《前夫的愛》，故事圍繞一位女粉絲想要MIRROR廣告海報，一直等換海報一刻向員工放電，最後又有冇成功呃到呢？

軒仔坦言首次執導，甚有壓力。（廣告相片）

張敬軒今次受手機品牌邀請，首次擔任導演，以全手機拍攝手機電影《前夫的愛》。向來高要求的軒仔，首次當導演更加精益求精，自己也坦言相當緊張。張敬軒︰「因為喺拍攝現場，全部crew嘅工作人員都突然間改口叫我做『導演』，所以每次聽到我都覺得好大壓力，不過亦都因為呢個壓力，驅使我有個動力，希望做得更加好。」

故事講飾演MIRROR粉絲的Buber（麥詠楠），一直對鏡仔賣的SAMSUNG手機海報虎視眈眈，然後對飾演換燈箱職員陳湛文落足嘴頭，希望騙到海報上手。結局係點在這賣個關子，但軒仔保證：「去到最後有一個反高潮嘅鋪排。」不過軒仔亦再三提示大家：「故仔係純屬虛構，偷嘢係唔啱㗎。」

陳湛文扮演燈箱工作人員，但去到最後就知有驚喜。（廣告相片）

劇本方面，編劇陳詠燊Sunny Chan預備了四個劇本，二人商討後，決定選用現在的故事，軒仔亦表示最喜歡這個劇本，他更分享親身經歷，「雖然呢個只是虛構嘅故事，但實情喺我身邊係真有其事。曾經有位男友人問我，可唔可以幫佢拎到Mirror嘅海報，仲話係不惜任何代價，佢話好想送俾佢太太做禮物氹佢開心，所以呢個男仔成個過程係排除萬難，用盡各種可行方法，只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。我喺成個過程入面見到好有愛，所以好想將佢拍成電影，向呢班『前夫』致敬。」一向諗頭多多的軒仔對於上年出現的各個社交群組例如「前夫關注組」等，一直有深刻感受，覺得這份情十分難得罕有。

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最後在製作過程中，軒仔表示最困難是經驗不足，「唔好話經驗少，係直頭冇呢方面嘅經驗呀！哈哈。」所以軒仔亦十分感謝團隊的幫忙，「無論係監製編劇嘅Sunny Chan，定係美指嘅張蚊，定係整個團隊，不能一一盡錄，有佢哋嘅幫手、參與，先成就到呢件事。」同時亦令軒仔有另一番的體會，「因為之前一直係從藝人或者演員嘅角度出發去工作或者去睇一件事，但當調番轉頭，從一個幕後、一個導演去睇番出嚟，又係另一回事。」