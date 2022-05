《奇異博士2》片尾彩蛋分析　Dr Strange生命中最重要女人登場

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)正式上畫,兩日已經收過千萬票房,走勢凌厲。今次加入「多元宇宙」概念,看似跟《蜘蛛俠》連接,但更大關聯其實是與劇集《溫黛與幻視》(Wandavision)聯上,將兩大故事互相穿越。電影另一令人關心的是片尾彩蛋出現的角色到底是誰?在這嘗試跟大家分析一下。

「奇異博士」今次加入「多元宇宙」概念,有觀眾會覺得艱深。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

以下內容含劇透,讀者自行斟酌閱讀

「多重」奇異博士 曾經在《奇異博士》、《復仇者聯盟》第三四集及《蜘蛛俠:不戰無歸》出現的奇異博士,都處於同一時空之內。而《奇異博士2:失控多元宇宙》內,則出現多重宇宙下不同版本的奇異博士。(預告截圖)

《洛基》《What If…?》開始講起

嚴格來說,《奇異博士2:失控多元宇宙》故事早由劇集《洛基》(Loki)和動畫《What If…?》開始講起,從中帶出時間變異管理局和「神聖時間線」的出現。時間變異管理局專門修補時間線分裂後,意想不到的後果,而《What if…?》就解釋多元宇宙生成的規則,只要是一個微小變化,都會令世界產生一個完全不同的平行時空,這就解釋了在戲中,「美國少女」何解可以去了多達70多個宇宙。

美國小姐亦是第一位拉丁美洲裔同性戀英雄,她在漫畫中由兩位母親共同撫養成人,而自己亦是一位女同性戀者,是繼《永恆族》(The Eternals)後又再有性小眾英雄角色登場。(預告截圖)

《奇異博士2:失控多元宇宙》時間線設定在劇集《溫黛與幻視》(Wandavision)後,劇情講述奇異博士參加前女友婚禮時,意外拯救了正在逃避怪獸追殺的「美國小姐」,從而得知她擁有自由穿越多重宇宙的能力,但這能力亦被紅女巫睇中,覺得可以帶自己去到自己對孖仔仍存活的宇宙,一句講晒︰愛子心切。

傳聞中亦會出現的Billy & Tommy Maximoff(紅女巫孖仔),在戲中亦有不少戲份。(imdb)

而今次幾位更穿越到不同的平行宇宙,其中一個擁有超級英雄神秘組織「光照會」的宇宙,就有傳聞中會出現的X教授,又有尊伯克卡辛斯基(John Burke)飾演《神奇4俠》中的神奇先生,又有Captain Carter英國隊長、新Marvel隊長等等,相當有趣。

由《無聲絕境》男主角兼導演,尊伯克卡辛斯基(John Burke)飾演《神奇4俠》中的神奇先生,在今集都有出現。(《無聲絕境》劇照)

片尾彩蛋一︰「奇異博士」老婆登場

至於片尾彩蛋,第一個彩蛋講到「奇異博士」走在大街,突然被一位穿上紫色服的超級英雄截停,說要帶他去修補變異的宇宙,此刻「奇異博士」亦打開其第三隻眼,準備作戰。至於這位新亮相的超級英雄,正是由她是由查理絲花朗(Charlize Theron)飾演,角色其實叫Clea。

由查理絲花朗(Charlize Theron)飾演的Clea,在漫畫中是奇異博士的老婆。(網上圖片)

翻查角色,Clea早在1964年11月發行的漫威漫畫《奇異故事》中出現,她是強勁的魔法師,擁有媲美紅女巫的法力,而最重要是漫畫中,她是奇異博士的妻子!即是第一條彩蛋原來是為奇異博士的感情線鋪路。漫畫中的Clea曾統治黑暗世界,擁有能力包括防護法、極速飛行力、魔法能量砲彈。最重要一項是她可以將自己身體轉變成「星靈型態」,讓自己自由穿梭在多元宇宙與外太空中,法力絕對跟奇異博士有得揮。

戲中賣熱狗大叔,由Bruce Campbell飾演,正正是導演Sam Raimi舊作《屍變》(The Evil Dead,1981)系列的男主角。(網上圖片)

片尾彩蛋二︰導演自HIGH

至於第二條彩蛋,是講被奇異博士整蠱,不停怒打自己的熱狗小販,經過3星期終於停下來。好多人覺得這彩蛋得啖笑,甚至覺得唔值得等。不過原來這位賣熱狗大叔叫Bruce Campbell,正正是導演Sam Raimi舊作《屍變》(The Evil Dead,1981)系列的男主角,故事中他被惡靈操控,並將右手切去,所以這個不受操的動作其實是向自己作品回禮,或者是幽自己一默。