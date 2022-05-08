奇異博士2︱專訪伊莉莎伯奧遜　紅女巫超搶戲︰班尼迪合作未夠喉

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）日前於香港上映，不少觀眾也對紅女巫（Wanda/Scarlet Witch）的演出感到喜出望外。

伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）接受《香港01》專訪。（訪問片段截圖）

《香港01》專訪演員伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），談到角色在電影中有經典不少成長，伊莉莎伯奧遜表示：「Wanda經過影集《WandaVision》來到《奇異博士2》補充了不少角色的經歷與背景，而角色經過喪親悲痛後亦更人性化與立體。」

Wanda經歷過喪親、喪失幻視及一對孖仔後，角色變得更立體。（電影劇照）

《奇異博士2》在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）打開漫威多元宇宙的序幕後，承接影集《WandaVision》裡Wanda因為失去幻視（Vision）而魔力失控的結果，開始對多元宇宙的探索，而希望「尋回」一對孖仔的Wanda，便成為了電影的反派。

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Wanda因為「喪子」之痛而黑化成紅女巫，在《奇異博士2》裡作為反派角色。（電影劇照）

伊莉莎伯指出：「相比在團體合演的《復仇者聯盟》（Avengers）為電影加添一點色彩，Wanda在《WandaVision》展現了角色應有的多姿多采，令我感到釋放。進而在《奇異博士2》中，我很感恩能夠不斷轉化我的角色，為觀眾帶來驚喜。」

伊莉莎伯在訪問直言與班尼迪甘巴貝治同場機會少，完全「唔夠喉」，希望有機會繼續合作。（訪問片段截圖）

談及與男主角班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的合作，伊莉莎白直言：「我希望我們有更多合作的場景，我覺得完全不夠，所以想再有機會與他合作。與他一同宣傳電影時便覺得他非常有趣與聰明，但因為我們合演的戲份有限，所以我希望之後能夠更了解他。」

伊莉莎伯與班尼迪甘巴貝治的在戲中的對手戲。（預告截圖）

在電影中，奇異博士與紅女巫都有來自不同領域的魔法力量，伊莉莎伯談到會否與奇異博士交換超能力時，便立刻耍手擰頭地說：「我實在太喜歡Wanda與紅女巫在電影中發揮的能力，我絕對不可以放棄我的異能！」