奇異博士2︱專訪伊莉莎伯奧遜　紅女巫超搶戲︰班尼迪合作未夠喉

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)日前於香港上映,不少觀眾也對紅女巫(Wanda/Scarlet Witch)的演出感到喜出望外。

伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)接受《香港01》專訪。(訪問片段截圖)

《香港01》專訪演員伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen),談到角色在電影中有經典不少成長,伊莉莎伯奧遜表示:「Wanda經過影集《WandaVision》來到《奇異博士2》補充了不少角色的經歷與背景,而角色經過喪親悲痛後亦更人性化與立體。」

Wanda經歷過喪親、喪失幻視及一對孖仔後,角色變得更立體。(電影劇照)

《奇異博士2》在《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)打開漫威多元宇宙的序幕後,承接影集《WandaVision》裡Wanda因為失去幻視(Vision)而魔力失控的結果,開始對多元宇宙的探索,而希望「尋回」一對孖仔的Wanda,便成為了電影的反派。

Wanda因為「喪子」之痛而黑化成紅女巫,在《奇異博士2》裡作為反派角色。(電影劇照)

伊莉莎伯指出:「相比在團體合演的《復仇者聯盟》(Avengers)為電影加添一點色彩,Wanda在《WandaVision》展現了角色應有的多姿多采,令我感到釋放。進而在《奇異博士2》中,我很感恩能夠不斷轉化我的角色,為觀眾帶來驚喜。」

伊莉莎伯在訪問直言與班尼迪甘巴貝治同場機會少,完全「唔夠喉」,希望有機會繼續合作。(訪問片段截圖)

談及與男主角班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)的合作,伊莉莎白直言:「我希望我們有更多合作的場景,我覺得完全不夠,所以想再有機會與他合作。與他一同宣傳電影時便覺得他非常有趣與聰明,但因為我們合演的戲份有限,所以我希望之後能夠更了解他。」

伊莉莎伯與班尼迪甘巴貝治的在戲中的對手戲。(預告截圖)

在電影中,奇異博士與紅女巫都有來自不同領域的魔法力量,伊莉莎伯談到會否與奇異博士交換超能力時,便立刻耍手擰頭地說:「我實在太喜歡Wanda與紅女巫在電影中發揮的能力,我絕對不可以放棄我的異能!」