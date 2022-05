《誰和誰同母》艾慕杜華不一樣母愛　「我電影中最特殊的母親」

電影《誰和誰同母》(Parallel Mothers),西班牙國寶級導演艾慕杜華與繆斯女神、巨星彭妮露古絲第七度合體黃金組合,該劇本更是醞釀長達20年,再度探討女性議題。

兩位意外懷孕的單親媽媽分娩在即,在同一病房偶遇,感受卻截然不同。(《誰和誰同母》劇照)

故事講述兩位意外懷孕的單親媽媽分娩在即,在同一病房偶遇,感受卻截然不同。邁入中年的仰妮絲(彭妮露古絲 飾)無悔不婚生產,滿懷希望地迎接新生命;背負心靈創傷的少女安娜(米妮娜絲密 飾)卻對未來感到焦慮與不安。萍水相逢的兩人,因同時誕下女嬰而交心,竟成為了她們糾纏著彼此人生的起點。

劇本醞釀了20年,分別將三位母親的故事與歷史拉上關係。(《誰和誰同母》劇照)

《誰和誰共母》的起始是主角仰妮絲,設法挖掘她太公於西班牙內戰時被殺害並埋葬的亂葬崗,結束於那片集體埋葬的公墓最後被挖開,電影劇情橫跨三年。電影亦刻劃了這段時間內三位女性從醫院偶遇而展開的關係。其中兩位是分娩在即的準媽媽,中年的仰妮絲以興奮的心情迎接新生命,少女安娜卻懷著恐懼與創傷。第三位是安娜的母親德勒莎。艾慕杜華這樣解說自編自導的《誰和誰共母》:「這部電影談及祖先和後代,探討歷史的真相和人物之間血肉相連的真相,更通過仰妮絲、安娜和德勒莎三位截然不同的母親,述說身份認同和母愛。作為講故事的人,我就是被這幾位母親的不完美所深深吸引。她們也成為我眾多電影中歷來最特殊的母親。」

多產的艾慕杜華,芸芸作品中寫到女性內心複雜多面的情感糾結,總是特別能夠觸動觀眾,尤其是在處理家庭關係、母親與子女之間的愛恨情仇,更是他最得心應手的強項。從《論盡我阿媽》(All About My Mother)、《浮花》(Volver)、《胡莉糊濤》(Julieta)到《萬千痛愛在一身》(Pain and Glory)都是艾慕杜華深入探討女性議題的作品,而《誰和誰共母》不僅跟他之前的作品互相呼應,彭妮露古絲所飾演的仰妮絲對於艾慕杜華來說更是相當重要的角色。其實艾慕杜華早在20年前就開始醞釀《誰和誰共母》的故事劇本,甚至當時他就鎖定彭妮露古絲,只是角色從當年屬意她演年輕單親媽媽,轉換為現在擔正演成熟單親媽媽,而內心戲也有許多不同的層面,相當具有挑戰性!