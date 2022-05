Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)由2000年代《蜘蛛俠》電影系列導演Sam Raimi執導,擅長拍恐怖片的他,在《奇異博士2》盡情發揮其所長,大玩恐怖元素,予人耳目一新的感覺。

《奇異博士2》有不少恐怖元素,大家睇戲時有否被嚇親?(影片截圖)

電影中不乏殺人場面,尤其是紅女巫黑化後四處大開殺戒,不少重要角色的死亡場面令人膽戰心驚,以下為大家盤點有哪些角色在《奇異博士2》陣亡、死狀究竟有幾恐怖!

戲中紅女巫大開殺戒,手法相當狠毒。(劇照)

以下內容涉及劇透!

點擊下圖睇重要角色死亡名單